Оливейра: я остаюсь чемпионом, просто пока без пояса

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал победу над американцем Бенэилом Дариушем в поединке турнира UFC 289.

«Я был чемпионом, я остаюсь чемпионом. Пускай пока и без пояса. В прошлый раз вы видели 20% от моего потенциала. Сегодня я был готов на 100%. Я готов к новому вызову, к новому чемпионскому бою», — сказал Оливейра.

Бой, который прошёл в канадском Ванкувере, завершился победой бразильского спортсмена нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Оливейра одержал 34-ю победу в карьере при девяти поражениях. В активе Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Хамзата Чимаева с Камару Усманом.