«Получим непредсказуемый поединок»: Исмаилов и Минеев могут провести бой по правилам бокса

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев могут провести третий бой между собой — по правилам бокса. Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что 15 июня состоится возвращение Волжанина на турнире в Элисте, после чего он в Сочи сойдётся с Иваном Штырковым. Сам спортсмен признался, что хотел бы встретиться с обоими соперниками.

«Год надо завершать такими историями. Это было бы эпично»

Противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева не оставило равнодушными отечественных любителей единоборств. Они провели между собой два боя, и многие до сих пор мечтают о третьем. Кажется, больше всех этого хочет глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев, который неоднократно заявлял о желании свести принципиальных соперников вновь.

В очередной раз он сделал это во время процедуры взвешивания перед турниром промоушена в Ульяновске. Сначала менеджер сообщил, что возвращение Волжанина состоится 15 сентября в Элисте. Он не сказал о деталях, но ранее признавался: организация работает над боем по правилам кикбоксинга.

Затем руководитель отметился парой более интригующих заявлений. По его словам, после встречи по кикбоксингу Минеев должен подраться с Иваном Штырковым в Сочи. Наконец, он упомянул и схватку с Исмаиловым по правилам бокса. Прощальное же выступление Владимира, по его задумке, должно пройти в Ульяновске.

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«Я тебе сейчас не могу сказать, когда это произойдёт, но то, что нужно подраться — это факт. Просто так сложилось, а точнее не сложилось, что в этом городе не дрался. Надо исправить», — ответил Волжанин.

Чуть позже он прокомментировал намеченный для него Гаджиевым план. Минеев признался, что не хочет выбирать из двух громких озвученных противостояний.

«Думаю, бой по правилам бокса с Исмаиловым был бы громче. Что касается кикбоксинга, мне данный вид просто ближе. Не вижу смысла выбирать, надо просто провести два поединка. Если ставить во временной диспозиции — удобнее было бы сначала со Штырковым, а потом с Исмаиловым», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

А вот организация противостояния в сентябре для него стала сюрпризом. Владимир признался, что обсуждал с руководителем данную идею, но без конкретики и принятия решений.

«Я вот только сейчас узнал от Камила, что, возможно, подерусь в сентябре. Честно говоря, для меня это был больше сюрприз. Мы говорили об этом, но, чтобы говорить, что это произойдет 100%… Сейчас пойду и поговорю с ним, откуда такая уверенность», — добавил Минеев.

Наконец, он не исключил, что в ближайшее время завершит карьеру. По словам Волжанина, Гаджиев не зря поднял тему прощального поединка. Всё будет зависеть от того, как пройдут следующие встречи, в том числе с Исмаиловым. В дальнейшем Владимир хотел бы продолжать заниматься общественной деятельностью в сфере ММА в Ульяновской области.

Что же касается третьего противостояния с Магомедом, Гаджиев ещё в мае подчёркивал: обсуждал эту идею с обоими оппонентами, и они согласились.

«Поэтому либо что-то одно случится, либо Минеев подерётся по кикбоксингу со Штырковым, а потом будет боксёрский поединок с Исмаиловым. Год, конечно, надо завершать такими историями. Это было бы эпично», — обозначил примерные даты функционер.

«Находясь в зоне СВО, про спорт думать не приходится»

Как уже говорилось, ранее спортсмены провели две схватки по правилам ММА. Первая, состоявшаяся в 2018-м, завершилась вничью. При этом оба остались недовольны судейством. В сложившейся ситуации реванш был лишь вопросом времени. В результате он прошёл осенью 2021-м. На этот раз Минеев оказался сильнее. У соперника в третьем раунде возникли серьёзные проблемы с функциональной готовностью и он потерял сознание от нехватки кислорода.

На первый взгляд проведение поединка по правилам бокса — только на руку Владимиру. Он является базовым ударником и начинал карьеру в кикбоксинге. Причём в данном виде он добился серьёзных успехов: становился чемпионом России, Европы и мира. Также он завоевал серебро на первенстве страны по тайскому боксу. Показательна и статистика в ММА, где лишь три победы из 16 он добыл приёмами.

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Лысый хищник, напротив, всегда считался сильным вольником. В отличие от оппонента он вышел из борьбы, где даже получил звание мастера спорта. Ударная техника долгое время считалась его слабой стороной.

Однако в последние полтора года Магомед сделал упор именно на бокс и добился серьёзного прогресса. К дебютному поединку с экс-претендентом на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолой в феврале 2022-го его склонила травма колена и запрет полноценно бороться на занятиях. Россиянин одержал неожиданную победу решением рефери.

Следом Исмаилов добился успеха в противостояниях с другими бойцами ММА — Александром Иличем, который незадолго до того нокаутировал Александра Шлеменко, и Иваном Штырковым. Пусть обошлось без нокаутов, Лысый хищник оказался на голову сильнее и того, и другого.

Приятно порадовала и выносливость спортсмена, ранее считавшаяся его ахиллесовой пятой. В обеих схватках он пробыл на ринге по 18 минут и вплоть до финального гонга владел инициативой и шёл вперёд. А ведь именно проблемы с функциональной готовностью подвели его во втором поединке с Минеевым.

А вот состояние визави вызывает вопросы. Последний бой он провёл в ноябре 2022-го, когда по правилам кикбоксинга нокаутировал Фернандо Родригеса.

В настоящий момент Владимир по контракту служит в зоне СВО и не имеет возможности полноценно тренироваться. В мае Волжанин вернулся домой из-за рождения дочери, но вскоре отправится обратно. По признанию спортсмена, нормально поддерживать форму во время службы у него не получается.

«Всё-таки это зона боевых действий. Но хорошо, что удалось найти ребят-единомышленников. Среди нас есть и мастера спорта, особенно по армейскому рукопашному бою. Вместе с ними и занимаюсь. Просыпаемся пораньше, идём бегать. Ещё сварили себе кувалду и поставили шину, наносим по ней удары. Спортивный опыт позволяет проявлять находчивость и тренироваться с тем, что имеем под рукой», — рассказал он в интервью RT.

При этом боец рассказал о своих ощущениях в зоне СВО.

«Мой отпуск заканчивается 15 июня. Поэтому последнее время я не думаю о том, с кем буду драться. Находясь там, про спорт думать не приходится. Я размышляю только о своей любимой жене и теперь буду — о ребёнке. Только благодаря СМИ, которые заинтересованы моей персоной, не забываю о том, что на самом деле — спортсмен», — отметил Минеев.

«Исмаилов — парень не промах»

По мнению экспертов RT, если AMC Fight Nights удастся организовать третью схватку между именитыми бойцами, она в любом случае получится интересной. Так, владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что определить сильнейшего будет затруднительно.

«Конечно же, мы можем увидеть очень яркое противостояние. С одной стороны, явным фаворитом кажется Владимир, ведь все знают, что он является базовым ударником и начинал в кикбоксинге. Главное, чтобы вынужденный простой из-за службы на СВО не сказался на нём негативно, но не думаю, что это повлияет», — предположил функционер.

Вместе с тем он предложил не сбрасывать со счетов Лысого хищника, который в последнее время зарекомендовал себя качественным боксёром.

«Сначала все рассматривали его исключительно как борца и даже не думали, что он способен проявить себя в боксе. Но Магомед одержал победы над такими сильными оппонентами как Дуродола и Штырков. Короче говоря, Исмаилов — парень не промах, а потому мы гарантированно увидим увлекательный поединок», — добавил Финкельштейн.

В свою очередь экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд вовсе считает, что у Магомеда больше шансов на успех.

«Смею предположить, мы получим непредсказуемый бой. Многое будет зависеть от того, сколько раундов соперники проведут в ринге. В последнем поединке между ними по правилам ММА у Маги возникли серьёзные сложности с выносливостью, но сейчас он добился прогресса в этом отношении и даже дрался все 18 минут с Иличем. Да и с точки зрения технических навыков он прибавил. Исмаилов — нестандартный и не позволяет себя бить. Поэтому получится равный бой, не то, что по ММА», — сделал прогноз Дрозд.

Также он верит, что занятость Минеева в зоне СВО не должна стать преградой для проведения схватки.

«Если они договорятся, он подойдёт полностью готовым. Всё же Владимир — профессионал и не станет работать в половину силы. Понятно, что, если Минеев будет тренироваться три раза в неделю, этого просто не хватит. Конечно, необходимо организовывать полноценный лагерь. Пока нам остаётся только фантазировать», — подытожил Дрозд.