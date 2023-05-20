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Гаджиев объяснил, почему у Исмаилова есть шансы на победу над Тищенко на голых кулаках

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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему у Магомеда Исмаилова есть шансы на победу над Евгением Тищенко на голых кулаках.
Гаджиев объяснил, почему у Исмаилова есть шансы на победу над Тищенко на голых кулаках
  • Gettyimages.ru

«По правилам бокса мы рискуем с большой доли вероятности увидеть одностороннюю схватку.

А вот кулачка — совсем другая история. Многие ошибочно считают эти виды спорта идентичными, но это не совсем так. В основе лежат немного разные навыки. Боксёрский тоже очень важен, но не является ключевым. Я бы этот поединок посмотрел. Думаю, у Исмаилова есть хорошие шансы. Насколько помню Тищенко по любительской карьере, он был больше технарём, который умело использовал свои габариты, длину рук. В кулачных боях подобная тактика не подойдёт — мы увидим рубку. Даже с этой оговоркой, Евгения можно было бы назвать фаворитом, если не забывать, что Магомед умеет удивлять», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Вадим Финкельштейн высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.

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