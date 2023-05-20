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Финкельштейн: у Тищенко шансов в поединке с Исмаиловым намного больше

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Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.
Финкельштейн: у Тищенко шансов в поединке с Исмаиловым намного больше
  • Gettyimages.ru

«Магомед никогда не выступал на моих турнирах, поэтому мне сложно оценивать уровень его боксёрского мастерства. Думаю, мы увидим что-то типа боя Флойда Мейвезера и Конора Макгорегора. Исмаилов способен подготовиться и простоять. Всё-таки он — профессионал высокого уровня. К тому же у Лысого Хищника за плечами огромное количество встреч, в том числе и по боксу.

Но мне кажется, шансов у него немного. Если бы мне предстояло сделать ставку, то я однозначно выбрал бы Тищенко. У него шансов намного больше. И здесь дело даже не в том, что Евгений был олимпийским чемпионом. Всё-таки любительский и профессиональный уровни разделяет целая пропасть. Но он ещё и бился за пояс чемпиона мира. Тут Исмаилов столкнётся с мастером высочайшего класса», — сказал Финкельштейн RT.

Ранее Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.

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