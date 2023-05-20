Гаджиев — о бое Исмаилова и Тищенко: если кто-то предложит Маге хорошие деньги, он согласится

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.

«В заявлении Магомеда ключевые слова — «хорошее предложение». Он не зря произнёс их и тем самым дал понять, что готов принять участие в бое, если кто-то его ответственно профинансирует. Главные интересанты в данной истории – букмекерские компании. Если кто-то из них согласится заплатить Маге большие деньги, поединок может состояться.

Да, ранее Исмаилов высказывался против кулачки, но я бы не говорил о каких-то принципах. Речь не идёт о чувстве его достоинства. Он объяснял, что не хочет принимать в этом участия, другими словами говорил: «Заплатите мне больше, я, может, и тут выйду». Понятное дело, что он спортсмен возрастной, но всё имеет свою стоимость. Пусть организаторы готовят большой чек», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Дмитрий Кудряшов высказался о возможности боя с Магомедом Исмаиловым.