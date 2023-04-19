Кудряшов — о поединке с Исмаиловым: Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду

Участник главного боя предстоящего турнира Pravda Boxing Дмитрий Кудряшов высказался о возможности боя с Магомедом Исмаиловым.

«Я и слез с дивана, чтобы летом прошлого года дать Вагабу Вагабову возможность показать все свои умения. Изначально у нас планировался реванш с Вагабом, но у ребят пост. Потом мы узнали, что Вагаб травмировался, и так появился бой против Шьюмейкера. Бой против Маги Исмаилова? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», — сказал Кудряшов.

Поединок россиянина и американца Сэма Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Кудряшов ответил на вызов Исмаилова.