Кудряшов — о поединке с Исмаиловым: Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду

Короткая ссылка
Участник главного боя предстоящего турнира Pravda Boxing Дмитрий Кудряшов высказался о возможности боя с Магомедом Исмаиловым.
Кудряшов — о поединке с Исмаиловым: Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду
  • Gettyimages.ru

«Я и слез с дивана, чтобы летом прошлого года дать Вагабу Вагабову возможность показать все свои умения. Изначально у нас планировался реванш с Вагабом, но у ребят пост. Потом мы узнали, что Вагаб травмировался, и так появился бой против Шьюмейкера. Бой против Маги Исмаилова? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», — сказал Кудряшов.

Поединок россиянина и американца Сэма Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Кудряшов ответил на вызов Исмаилова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить