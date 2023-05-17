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Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО в связи со скорым рождением дочери

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что в скором времени у него родится дочь.
Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО в связи со скорым рождением дочери
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждём появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину», — написал Минеев в своём Telegram-канале.

19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев рассказал, что служит разведчиком в спецназе в зоне СВО.

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