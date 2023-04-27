Боец ММА Минеев рассказал, что служит разведчиком в спецназе в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился подробностями службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю, мы делаем то, что должны делать», — цитирует Минеева ТАСС.

Спортсмен признался, что следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике.

«В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году», — добавил Минеев.

19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев заявил, что примет участие в выборах депутатов Народного совета ДНР.