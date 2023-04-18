Минеев заявил, что примет участие в выборах депутатов Народного совета ДНР

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев дал понять, что намерен заняться политикой.
Минеев заявил, что примет участие в выборах депутатов Народного совета ДНР
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«11 апреля я подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в Народный совет Донецкой Народной Республики», — сказал Минеев на видео в социальных сетях.

19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании под российской юрисдикцией. Единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Минеева отпустили на несколько дней из зоны проведения СВО.

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