Бойца ММА Минеева отпустили на несколько дней из зоны проведения СВО

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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что российский боец ММА Владимир Минеев, находящийся в зоне СВО, получил увольнение на несколько дней.
Бойца ММА Минеева отпустили на несколько дней из зоны проведения СВО
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Владимир отпущен на несколько дней, поэтому я не буду договариваться с ним о поединке. Я буду ждать, когда он окончательно вернётся. Пока нет смысла договариваться, у него там нет даже возможности тренироваться», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее находящегося в зоне СВО бойца Минеева представили к награде.

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