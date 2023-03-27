Бойца ММА Минеева отпустили на несколько дней из зоны проведения СВО
- РИА Новости
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«Владимир отпущен на несколько дней, поэтому я не буду договариваться с ним о поединке. Я буду ждать, когда он окончательно вернётся. Пока нет смысла договариваться, у него там нет даже возможности тренироваться», — цитирует Гаджиева РИА Новости.
19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.
Ранее находящегося в зоне СВО бойца Минеева представили к награде.