Находящегося в зоне СВО бойца Минеева представили к награде

Российского бойца ММА Владимира Минеева, находящегося на Украине в зоне специальной военной операции, наградят почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».

Об этом говорится в соответствующем постановлении, подписанном председателем Ульяновской городской думы Ильёй Ножечкиным.

Минеев провёл 20 боёв в ММА. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. В ноябре Владимир нокаутировал бразильского бойца Фернандо Родригеса в третьем раунде. Родригес одержал 12 побед в смешанных единоборствах и потерпел девять поражений.

4 декабря российский боец заявил о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев выказался о возможном предстоящем поединке Минеева.