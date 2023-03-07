Находящегося в зоне СВО бойца Минеева представили к награде
- РИА Новости
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Об этом говорится в соответствующем постановлении, подписанном председателем Ульяновской городской думы Ильёй Ножечкиным.
Минеев провёл 20 боёв в ММА. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. В ноябре Владимир нокаутировал бразильского бойца Фернандо Родригеса в третьем раунде. Родригес одержал 12 побед в смешанных единоборствах и потерпел девять поражений.
4 декабря российский боец заявил о приостановке спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев выказался о возможном предстоящем поединке Минеева.