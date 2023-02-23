Камил Гаджиев заявил о желании провести бой Минеева по кикбоксингу

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев выказался о возможном предстоящем поединке российского бойца ММА Владимира Минеева.

«Я бы очень хотел организовать этот бой в конце апреля в Москве. Я разговаривал с ним на прошлой неделе, они с утра до вечера находились на стрельбище. Поэтому сейчас он вообще не имеет отношения к тренировочному процессу. И если всё так будет продолжаться, то для него участие в любом турнире станет просто самоубийством», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Глава лиги также отметил, что поединок планируется провести по правилам кикбоксинга в три раунда по три минуты.

Минеев провёл 20 боёв в ММА. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. В ноябре Владимир нокаутировал бразильского бойца Фернандо Родригеса в третьем раунде. Родригес одержал 12 побед в смешанных единоборствах и потерпел девять поражений.

4 декабря российский боец заявил о приостановке спортивной карьеры.

Ранее российский боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев оценил решение Минеева отправиться в зону специальной военной операции.