Минеев заявил о приостановке спортивной карьеры

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев сообщил, что принял решение приостановить спортивную карьеру.

«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу. Будет ли у меня дополнительная подготовка перед отправкой на специальную военную операцию? Да, как и у всех добровольцев. Надо же навыки вспоминать свои, учиться чему-то новому», — цитирует Минеева ТАСС.

Минеев провёл 20 боёв в ММА. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. В ноябре Владимир нокаутировал бразильского бойца Фернандо Родригеса в третьем раунде. Родригес одержал 12 побед в смешанных единоборствах и потерпел девять поражений.

Ранее Минеев заявил, что готов дать реванш Родригесу.