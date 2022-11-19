Минеев заявил, что готов дать реванш Родригесу

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев выразил готовность дать реванш бразильскому бойцу Фернандо Родригесу.

«Спасибо Родригесу: приехал и показал хороший уровень оппозиции. Если надо будет, дам реванш. Он очень агрессивен был, очень хотел меня ударить. Это его и подвело. У него были попадания, особенно в затылок», — заявил Минеев после боя.

Россиянин отправил Родригеса в нокаут в третьем раунде поединка.

Минеев провёл 20 боёв в ММА. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше. Родригес одержал 12 побед в смешанных единоборствах и потерпел девять поражений.

Ранее Минеев вспомнил, как ему угрожали оружием в Бразилии.