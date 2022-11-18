Минеев рассказал, что ему угрожали в Бразилии из-за цвета кожи
- Gettyimages.ru
«Мы с Тьяго заехали к нему в район, его узнали. Ко мне, конечно, многие подходили, угрожали оружием. Потому что я был слишком белый. Слишком белый — либо мент, либо какой-то человек, который пришёл, чтобы все разузнать», — приводит слова Минеева «Спорт-Экспресс».
По его словам, люди по акценту поняли, что он из России.
Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.
Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бразильским бойцом Фернандо Родригесом и Минеевым.