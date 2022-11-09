Валуев считает, что Минеев одержит победу в поединке с Родригесом

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бразильским бойцом Фернандо Родригесом и чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

«Наверное, всё-таки Минеев должен одержать победу. Посмотрим, как с выносливостью у Родригеса. В принципе, хорошо. Не то что у Исмаилова», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

Ранее Минеев рассказал, чего ожидает от поединка с бразильцем Фернандо Родригесом.