Узнать больше

Минеев рассказал, чего ожидает от поединка с Родригесом

Короткая ссылка
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, чего ожидает от поединка с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Родригес очень агрессивный в бою, он летает, очень много бьёт и непонятно, откуда у него «каркухи» (удары. — «Известия») вылетают. Удары и атаки у него нестандартные, их траектория очень непонятная», — цитируют Минеева «Известия».

Он также подчеркнул, что Родригес является опытным бойцом, которому не страшно драться. По его словам, в бою с бразильцем ему не будет легко.

Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить