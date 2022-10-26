Минеев рассказал, чего ожидает от поединка с Родригесом

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, чего ожидает от поединка с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Родригес очень агрессивный в бою, он летает, очень много бьёт и непонятно, откуда у него «каркухи» (удары. — «Известия») вылетают. Удары и атаки у него нестандартные, их траектория очень непонятная», — цитируют Минеева «Известия».

Он также подчеркнул, что Родригес является опытным бойцом, которому не страшно драться. По его словам, в бою с бразильцем ему не будет легко.

Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.