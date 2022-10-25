Узнать больше

Минеев: за бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей

Короткая ссылка
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Я считаю, что у него нет шансов, как и по ММА, всё закончится в третьем раунде — для него нокаутом», — приводит слова Минеев Bloodandsweat.

Он также подчеркнул, что в бою с Иличем Исмаилов заработал лёгкие деньги.

«Но если за это люди заплатили 30 миллионов, то за мой поединок с Магой по правилам бокса они должны заплатить 50 миллионов. Мне. А с ним пусть сами договариваются», — заключил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить