Минеев: за бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Я считаю, что у него нет шансов, как и по ММА, всё закончится в третьем раунде — для него нокаутом», — приводит слова Минеев Bloodandsweat.

Он также подчеркнул, что в бою с Иличем Исмаилов заработал лёгкие деньги.

«Но если за это люди заплатили 30 миллионов, то за мой поединок с Магой по правилам бокса они должны заплатить 50 миллионов. Мне. А с ним пусть сами договариваются», — заключил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе.