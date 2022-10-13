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Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе

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Российский боец Владимир Минеев рассказал, что будет готовиться к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом в Мариуполе.
Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе
  • РИА Новости

«Скорее всего, главную подготовку к поединку проведу в Мариуполе. Сейчас это уже РФ, город восстанавливается силами России. И я бываю там с делегациями, являюсь советником губернатора по спорту. В Мариуполь я прибуду со своей командой, и там мы будем готовиться к поединку. Оттуда я отправлюсь в Москву, где пройдёт бой», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.

Ранее Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.

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