Минеев сообщил, что будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе
- РИА Новости
«Скорее всего, главную подготовку к поединку проведу в Мариуполе. Сейчас это уже РФ, город восстанавливается силами России. И я бываю там с делегациями, являюсь советником губернатора по спорту. В Мариуполь я прибуду со своей командой, и там мы будем готовиться к поединку. Оттуда я отправлюсь в Москву, где пройдёт бой», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».
Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.
Ранее Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.