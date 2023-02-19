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Боец AMC Fight Nights оценил решение Минеева отправиться в зону СВО

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Российский боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев оценил решение своего соотечественника Владимира Минеева отправиться в зону специальной военной операции.
Боец AMC Fight Nights оценил решение Минеева отправиться в зону СВО
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Это дело каждого. Очень уважаю его решение. Владимир — настоящий мужчина, не побоялся этого. Надо понимать, что у него погиб брат на Украине, наверное, эмоции сыграли свою роль. Возможно, всё это в память о нём», — заявил Арышев в интервью RT.

Ранее Арышев высказал мнение, что у российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева есть возможность превзойти достижения бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

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