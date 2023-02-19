«Хочу, чтобы русский человек ассоциировался с силой, а не с алкоголем»: Арышев о патриотизме, величии Емельяненко и СВО

Фёдор Емельяненко является величайшим спортсменом в истории смешанных единоборств не только в России, но и в мире. Об этом в интервью RT заявил боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев. По его словам, на протяжении десяти лет тот доминировал в самой престижной весовой категории и побил всех сильнейших соперников того времени. Также известный средневес ответил, как ему удаётся совмещать работу в личной охране с профессиональной карьерой в MMA, рассказал о философии московского зала «Александр Невский» и оценил решение Владимира Минеева отправиться в зону СВО.

— Ваш нокаут в бою с Марсио Сантосом стал одним из самых ярких событий российских MMA в 2023 году. Вы бы включили его в тройку своих лучших досрочных побед в карьере?

— Думаю, да. На мой взгляд, это мой лучший, самый зрелищный нокаут. В отличие от многих, он получился не техническим — после того удара добивание уже не потребовалось. Многие из коллег-бойцов похвалили за него. В том числе те, с которыми общался в зале Tiger Muay Thai.

— Когда соперник оказывается в таком глухом нокауте, не страшно за него?

— Конечно. Всегда переживаю за здоровье своих оппонентов. Когда Сантос только упал, ещё не осознавал, насколько тяжёлым было его состояние. Поэтому получилось так, что ударил и пошёл праздновать. Когда по прошествии нескольких минут Марсио оставался на земле, серьёзно заволновался. К тому моменту его уже окружили врачи, пытались помочь.

— Обычно бойцам после длительного отсутствия в промоушене дают разогреться. Но против вас сразу поставили Сантоса, побеждавшего Александра Емельяненко и Артура Гусейнова, а также чуть было не взявшего верх над Александром Шлеменко. Вы сами хотели подраться с ним или это была идея матчмейкеров?

— Это была моя инициатива. Мне сейчас интересны только именитые, сильные соперники, победа над которыми помогала бы мне расти, открывала новые перспективы. Мне не нужны проходные бои. Думаю, не будет мотивации серьёзно готовиться, впахивать ради этой схватки.

Также по теме Тяжёлая защита: как Махачев перенёс нокдаун и победил Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе Ислам Махачев взял верх над Александером Волкановски в главном поединке турнира UFC 284, который прошёл в Перте. На протяжении первых...

— Не было мыслей, что это слишком рискованно?

— Нет. Я прекрасно осведомлён о своих сильных и слабых сторонах, тренируюсь с очень серьёзными спарринг-партнёрами, ранее уже боролся с качественными грэпплерами, обладателями чёрных поясов по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, видел, что Сантос уступает мне в скорости, как минимум на руках. Скажем, пока он донёс бы до меня удар, к этому моменту получил бы три в ответ. Так и было на самом деле.

— Победа над Сантосом стала второй самой быстрой в вашей карьере. За меньшее время вам удавалось разобраться лишь с Сергеем Товканом на Гран-при L-1 в 2016 году. Всё правда было так легко, как казалось со стороны?

— По окончании битвы у меня самого сложилось впечатление, что всё получилось довольно просто. Но это всё благодаря упорным тренировкам. Я усиленно готовился и настраивался на длительный, тяжёлый поединок. Собирался бороться с Сантосом, однако всё сложилось именно так. Но так часто бывает. Если ты закладываешься на нокаут, быстрое завершение схватки, то, скорее всего, в клетке придётся серьёзно попотеть. Здесь всё было иначе.

— Сравнивая с вашими недавними боями в Hardcore FC, с Сантосом действительно было проще?

— В преддверии полуфинала Гран-при мне пришлось провести четыре схватки за четыре месяца, причём перерыв между некоторыми составлял всего три недели. Для профессиональных ММА это очень плотный график, поэтому не всегда удавалось подойти к турниру в идеальной форме. При этом перед дуэлью с Юрием Смояном получил очень тяжёлую травму. Собирался сниматься, но мой одноклубник Владислав Ковалёв убедил, что смогу выступить и в таком состоянии.

— Какое повреждение вы получили?

— У меня был отрыв большой грудной мышцы. В ходе борцовской тренировки пострадало одно из шести креплений — нижнее. Очень долго восстанавливался, во время лагеря занимался лишь кардио и реабилитацией, более или менее пришёл в себя лишь за неделю до встречи со Смояном. Уже надо было гонять вес, а я лишь приступил к спаррингам. Можно сказать, вышел на одной вере в себя, но сумел выиграть нокаутом.

— Благодаря этому вы пробились в финал Гран-при, в рамках которого сразились с Шамилем Рамазановым.

— Очень крепкий боец, до этого момента не имевший в пассиве ни одного поражения. У нас был пятираундовый бой, не было плана во что бы то ни стало нокаутировать его на старте. Был уверен, что сильнее функционально, поэтому планировал измотать его и уже в поздних отрезках активизироваться. Если бы схватка была рассчитана на 15 минут, возможно, начал бы в более высоком темпе и решил все вопросы чуть раньше. Но этого мы уже не узнаем.

— Ваши результаты в последних схватках фактически разбивают популярную теорию о том, что в AMC Fight Nights, ACA и Eagle FC выступают сильнейшие бойцы страны, в то время как в Hardcore FC и других промоушенах поп-ММА — спортсмены второго сорта.

— У обычных обывателей действительно складывается мнение, что HFC и подобные им являются второсортными лигами. Но это уже давно не так. В YouTube-промоушенах бьётся множество сильных профессионалов. Например, на «Нашем деле» Максим Дивнич дрался с Магомедом Кабардиевым. Тому уже прочат переход в UFC, а он решил участвовать в местном Гран-при.

Эти лиги пользуются большой популярностью у зрителей, поэтому переход туда может помочь стать более медийным. А именно популярность во многом определяет то, насколько большие гонорары тебе предложат в будущем. Лично я шёл туда именно с такой целью — завоевать новую аудиторию, стать более известным.

— На ваш взгляд, сейчас черта между своего рода профессиональными смешанными единоборствами и поп-ММА стёрта?

— Да, если сейчас эта грань и существует, то она очень тонкая.

По крайней мере, Hardcore FC уже можно смело назвать профессиональным промоушеном. Там уже нет фрик-боёв, схватки получаются очень зрелищными. Нет такого, чтобы соперники подолгу лежали в партере и не знали, что делать. В том же UFC бывают менее зрелищные поединки.

— В таком случае что заставило вас покинуть Hardcore FC и отправиться в AMC Fight Nights?

— В первую очередь оппоненты, котирующиеся в мировых рейтингах. Тот же Сантос гораздо популярнее Рамазанова. Сейчас мне хочется сражаться с известными бойцами, чтобы в будущем попробовать себя в зарубежных промоушенах. Кроме того, мне предложили солидный гонорар. В совокупности это и повлияло на решение.

— Сейчас складывается впечатление, что AMC Fight Nights немного уступают по статусу конкурентам. ACA считается наиболее мощной по составу лигой, а сейчас ещё и проводит Гран-при с большим призовым фондом. Eagle FC же фактически является трамплином в UFC. Почему всё же выбрали не их?

— Не буду спорить, в настоящий момент AMC Fight Nights не самый сильный российский промоушен. Если брать состав бойцов по дивизионам, то он заметно уступает ACA. Но у меня предусмотрен эксклюзивный контракт. Не могу разглашать его, скажу лишь, что в нём прописан список возможных противников, а также условия, на которых буду биться с ними.

При этом не исключаю, что в будущем подерусь и в других отечественных лигах. Возможно, в той же ACA. Быть может, удастся попасть и в UFC. Это можно сделать через тот же Dana White’s Contender Series. Также есть Bellator, ONE FC. Всё зависит от менеджера.

— Вы слышали, что в скором времени ACA может приобрести AMC Fight Nights?

— Эти слухи пошли уже после того, как я подписал соглашение. Но меня это не особо заботит, ведь в договоре указаны конкретные имена.

— На ваш взгляд, это пойдёт на пользу развитию российского MMA?

— Когда одна лига поглощает другую, снижается уровень конкуренции. Если это всё же случится, буду надеяться, что ACA будет чаще проводить турниры и спортсменам будет где выступать.

— В отличие от ACA, в AMC Fight Nights отсутствует рейтинговая система, поэтому сложно оценить, насколько высоко вам помогла подняться победа над Сантосом. На ваш взгляд, сколько ещё боёв вам надо выиграть, чтобы получить возможность драться за пояс?

— Как сказал Камил Гаджиев, это можно сделать уже сейчас. Ростер промоушена не настолько большой, поэтому такая уверенная победа над топом уже позволяет побороться за трофей.

— Но вы же понимаете, что в ближайшие несколько месяцев вам вряд ли удастся сразиться за титул, ведь действующий чемпион среднего веса Владимир Минеев отправился в зону СВО.

— Конечно. Возможно, матчмейкеры организуют бой за временный пояс, а с Минеевым встретимся уже потом. Если это случится, конечно. Но уже сейчас очень хочется побороться за трофей.

— Пока не вели переговоры на этот счёт?

— Нет, пока ждём. Надеюсь провести следующий бой в мае. Немного передохну и продолжу тренироваться, набирать кондиции.

— Как вы оцениваете поступок Минеева?

— Это дело каждого. Очень уважаю его решение. Владимир — настоящий мужчина, не побоялся этого. Надо понимать, что у него погиб брат на Украине, наверное, эмоции сыграли свою роль. Возможно, всё это в память о нём.

— После схватки с Сантосом вы выразили поддержку участвующим в СВО российским солдатам, что делают далеко не все спортсмены и бойцы смешанных единоборств. Почему?

— В специальной военной операции участвует много моих знакомых, товарищей, с которыми продолжаю оставаться на связи. Например, награду за «Бой года» Hardcore FC пожертвовал именно им. Они в это время готовились отбыть в зону СВО, требовалась экипировка.

Чем можем, тем помогаем. То же касается и посвящения победы. Мне приятно это сделать, им — услышать. Не понимаю, почему другие не поступают так же.

— В последнее время Минеев намекал на возможное завершение карьеры. И это в 32 года. Как считаете, не рановато ли?

— Каждый сам решает для себя. Кто-то готов драться до 46 лет, как Фёдор Емельяненко, кто-то заканчивает в 30. Всё зависит от здоровья, желания. Если это не приносит удовольствия, то зачем этим заниматься? Только деньги там не удержат, нужно что-то большее.

— Вы видите себя в MMA через десять лет?

— Наверное, нет. Планирую посвятить всего себя смешанным единоборствам в ближайшие пять лет, а там уже посмотрим, что будет дальше.

— На ваш взгляд, сейчас в России есть более сильные средневесы, чем Минеев?

— На этот вопрос сложно ответить. Как минимум не уступает ему по уровню действующий чемпион ACA Магомедрасул Гасанов. Он не самый популярный, о нём знают только те, кто в теме. Но уровень очень высокий.

— Магомед Исмаилов в число топов уже не входит?

— Нет, он по-прежнему очень хорош. С радостью подрался бы с Магомедом. Но Исмаилов выдвигает такие условия, на которых далеко не все лиги готовы устроить ему поединок.

— Вам не кажется, что в настоящее время Исмаилов гораздо ближе к боксёрским боям и хайповым схваткам, чем к профессиональным MMA?

— Магомед продолжает расти медийно, пытается заработать как можно больше, чтобы хватило на безбедную старость. Ведь век бойца не так долог.

— После недавних поражений Александр Шлеменко по-прежнему остаётся одним из сильнейших российских средневесов?

— Исключать его из этой категории нельзя. Но не хотел бы биться со Шлеменко. Отношусь к нему с большим уважением, общаюсь с представителями его команды. Этот бой мне неинтересен. Как и с Вячеславом Василевским.

— Если бы могли выбирать, с кем бы хотели сразиться прямо сейчас — с Минеевым, Гасановым или Исмаиловым?

— С Магой. Этот поединок дал бы мне очень много не только со спортивной, но и с медийной точки зрения.

— Я так понимаю, сейчас вы находитесь в Таиланде и занимаетесь в Tiger Muay Thai.

— Можно сказать, сейчас поддерживаю форму. Утром отдыхаю с семьёй, вечером провожу одну тренировку. Совмещаю приятное с полезным. Сейчас здесь находится много именитых спортсменов, в спаррингах с которыми интересно проверить свои силы. Пока держусь довольно неплохо, не сказал бы, что кому-то уступаю.

— С кем из российских бойцов успели поработать?

— С Мухаммедом Коковым, Сергеем Мартыновым, одним из представителей команды Хамзата Чимаева, очень сильный парень. С ним самим не удалось постоять в парах. Также пересёкся ещё с несколькими менее известными спортсменами, но очень мастеровитыми. На основании этих тренировок сделал вывод, что самые сильные бойцы являются выходцами из России и стран СНГ. Иностранцы заметно уступают.

— Пётр Ян сейчас тоже находится в TMT?

— Да, а также Анатолий Малыхин и Рафаэль Физиев.

— В марте Яна ждёт очень непросто испытание в виде сражения с Мерабом Двалишвили. На ваш взгляд, с ним будет проще, чем с Алджэмейном Стерлингом?

— Считаю, в грэпплинге Стерлинг посильнее. Двалишвили скорее борец-вольник, да ещё и менее габаритный. Думаю, Петя хорошо подготовится. Спарринг-партнёров предостаточно, времени тоже. Ожидаю, что он уверенно выиграет.

— Два предыдущих боя сложились не в пользу Яна, причём в обоих случаях он уступил решением. Не показалось ли вам, что вердикт судей был более чем спорным?

— Не хочется наговаривать, но не исключаю, что политические моменты сказались на мнении судей.

На мой взгляд, Ян был лучше в обоих схватках, пусть и ненамного. Надеюсь, в дальнейшем он будет брать верх увереннее. Буду болеть за него.

— Сейчас вы работаете в TMT, но в основном тренируетесь в зале «Александр Невский» в Москве — далеко не самом раскрученном даже среди столичных. Почему выбрали именно его?

— Можно сказать, я там почти с основания. Сейчас мы с Владом Ковалёвым — костяк «Александра Невского». Это наша команда, не собираемся оттуда уходить. Параллельно я хожу в Fighting Sport Arts. Там у нас тоже сильный состав, собираемся два раза в неделю, проводим тяжёлые тренировки. Также посещаю БК «Груша», ставлю бокс у Игоря Васильевича Смольянова.

— Сколько залов вы сменили до прихода в «Александр Невский»?

— До определённого момента тренировался то там, то там. До этого занимался в клубе «18», но там было не с кем бороться. Удавалось развивать только ударную технику. Тогда это было своего рода хобби, сейчас же профессионально подхожу к подготовке.

— В чём разница?

— Я работал в личной охране, график 3/3. В рабочие дни заканчивал поздно ночью, но с утра всё равно вставал, пытался делать зарядку, чтобы не растерять форму. В выходные проводил пару тренировок. С таким подходом невозможно выступать на высоком уровне.

Сейчас я работаю в другом месте — тоже личным охранником, но с человеком, который идёт мне навстречу. Он фанат спорта. Поэтому сейчас у меня много свободного времени, есть возможность ездить на сборы, полноценно отдыхать.

— С каких пор MMA стали для вас в приоритете?

— В 27 лет решил, что до тридцати посвящу всего себя смешанным единоборствам. Если получится зарабатывать этим на жизнь, то буду продолжать. Нет, значит, пришло время заняться чем-то другим. Но пока всё складывается неплохо, буду стараться расти и идти к новым высотам.

— В свете того, что вы фактически являетесь одним из лидеров «Александра Невского», значит ли это, что отвечаете и за идеологию команды?

— У нас есть руководитель. Но я бы не назвал это просто командой. Знаю многих людей, которые представляют определённые клубы, но не общаются между собой.

У нас это скорее дружеский коллектив. Помимо тренировок, проводим много времени вместе: в баню сходим, в шахматы поиграем, съездим по делам. «Александр Невский» больше чем просто группа бойцов. Это братство, семья.

— В описании зала говорится, что в нём также закладывается «фундамент характера настоящего русского война». В чём это проявляется?

— В «Александре Невском» в основном занимаются российские бойцы, преобладает атмосфера русского духа. Стараемся придерживаться своих традиций, понятий, пропагандировать традиционные ценности. Быть примером для наших молодых ребят. Если говорить о духовном аспекте, каждую тренировку мы начинаем с молитвы. В зале у нас есть иконы, красный угол.

Хочу, чтобы русский человек ассоциировался с силой, а не с алкоголем и прочим, как нам пытаются навязать. Но при этом отмечу, что другие нации и народы мы не оскорбляем. С уважением относимся ко всем, любящим свою страну. Считаю, это норма для любого человека.

— Наверняка многие фанаты смешанных единоборств, когда слышат об «Александре Невском», вспоминают клуб из Старого Оскола, где тренировался Фёдор Емельяненко. Можно сказать, что та команда является своего рода прообразом, ориентиром для вашей?

— В какой-то степени. Но ведь «Александр Невский» есть и в Санкт-Петербурге, Омске. И скорее оттуда берёт корни наш зал — один из руководителей находится там.

— В минувшие выходные Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры. Результат удивил вас?

— Признаюсь, от этого поединка у меня были другие ожидания. Надеялся, что Фёдор сможет взять верх, но всё сложилось по-другому. Возраст никого не щадит. Сейчас Бейдер явно пребывает в лучшей форме, чем Емельяненко.

Изначально думал, что бой не закончится в первом раунде. Был уверен, что Фёдор продержится хотя бы до второго, Считаю, это поражение никак не повлияет на его статус. Для всех Емельяненко останется легендой, но объективно его лучшие годы позади. Надеюсь, в этот раз он принял окончательное решение уйти из спорта.

— За последнее время перспективы Емельяненко оценивали по-разному. Одни говорили, что он может выступать на высоком уровне ещё лет десять, другие называли ошибочным его решение возобновить карьеру в 2015-м. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Каждый сам выбирает свой путь. Мы не советчики ему.

Как Фёдор решил, так и лучше. Возможно, если бы он закончил карьеру тогда, осталась бы какая-то недосказанность. Сам Емельяненко корил бы себя за то, что ушёл слишком рано, до конца не реализовал свой потенциал.

— Емельяненко является одним из тех бойцов, благодаря которым многие увлеклись смешанными единоборствами. Даже экс-чемпионка UFC Ронда Раузи признавалась, что надеть перчатки её сподвигли именно выступления Последнего Императора. На вас он тоже оказал влияние?

— Я один из тех бойцов, которые пришли в этот спорт благодаря Фёдору. В 2000-х увидел схватки с участием братьев Емельяненко в PRIDE, тогда они транслировались по НТВ. Именно тогда познакомился со смешанными единоборствами. Их успехи очень мотивировали меня.

Конечно, в первую очередь достижения Фёдора. Он практически всем уступал в габаритах, но демонстрировал невероятные выступления, да ещё и на таком уровне. Конечно, Александр тоже был хорош: круто боксировал, всех вырубал.

Также по теме Последний бой Императора: как Емельяненко проиграл нокаутом Бейдеру и объявил о завершении карьеры Фёдор Емельяненко потерпел поражение от Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона в тяжёлом весе на турнире Bellator 290. Уже на...

— Какие поединки с участием Емельяненко вам особенно запомнились?

— Безусловно, бой с Мирко Крокопом — один из моих любимых. Впечатлило, насколько тактически здорово он провёл его, продемонстрировал феноменальный бойцовский IQ. Сюда же отнёс бы противостояния с Зулузиньо и Хонг Ман Чоем. Понятно, что это не самые сильные спортсмены, но обладавшие колоссальным преимуществом в росте и весе. Когда Фёдор дрался с тем же корейцем, в момент проведения рычага локтя казался размером с руку оппонента. Также вспоминается сражение с Кевином Рэндлманом. Тогда Емельяненко пережил сокрушительный бросок, повредил ребро, но выстоял и взял верх. Из любого положения он мог выйти победителем.

У Емельяненко множество легендарных поединков. Каждый из них пересматривал множество раз. Вспомнить те же дуэли с Бреттом Роджерсом или Андреем Орловским. Отличные схватки, великолепные нокауты.

— После ухода из спорта Емельяненко наверняка вновь начнёт широко обсуждаться его статус в мировых смешанных единоборствах. На ваш взгляд, какое место в иерархии российских MMA занимает Фёдор?

— Я бы назвал Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств не только в России, но и в мире.

— А как же Хабиб Нурмагомедов?

— Тяжёлый вес считается королевским, как ни крути. Сильнее представителей данной категории быть не может. Посмотрите на бокс. Настоящими легендами там считаются Мухамммед Али и Майк Тайсон. Да, тот же Шугар Рей Леонард мог быть лучше в плане техники, но в один ряд с ними его не ставят. То же самое касается и Фёдора. На протяжении десяти лет он брал верх над всеми звёздами тяжёлого веса. В те времена сильнейшие выступали именно в PRIDE, в США не было промоушенов такого уровня.

Хабиб — очень крутой боец, который не потерпел ни одного поражения, побил множество топов. Но он дрался только в лёгкой категории, притом что в перерывах между турнирами весил под 90 килограммов. Не хочу приуменьшать его заслуги, но лично мне бы хотелось увидеть его в полусреднем дивизионе. Если бы он перебил всех и там, то был бы ближе к статусу сильнейшего спортсмена в истории MMA.