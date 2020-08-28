Лучший бой первой декады XXI века: 15 лет назад Емельяненко эффектно победил Филиповича и защитил титул чемпиона PRIDE

28 августа 2005 года Фёдор Емельяненко взял верх над Мирко Филиповичем в главном бою турнира PRIDE Final Conflict и провёл первую защиту титула чемпиона в тяжёлом весе. Схватка продлилась все отведённые три раунда и завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Поединок стал одним из самых громких на тот момент и собрал около 47,5 тыс. зрителей на арене в Сайтаме, а впоследствии признавался лучшим боем первого десятилетия XXI века в ММА.

15 лет назад в Японии состоялся поединок, который впоследствии признавался величайшим боем первого десятилетия XXI века в смешанных единоборствах. В главном поединке турнира PRIDE Final Conflict встретились Фёдор Емельяненко и Мирко Филипович. На тот момент россиянин владел титулом чемпиона японского промоушена и считался одним из сильнейших бойцов ММА в мире, а хорвата называли самым устрашающим ударником. Схватка продлилась все три раунда и завершилась триумфом Последнего Императора.

Противостояние Емельяненко и Филиповича считается одним из классических в смешанных единоборствах. В 2000-х мир ММА подарил поклонникам много ярких битв, включая бои Чака Лидделла и Тито Ортиса, Куинтона Рэмпейдж Джексона и Вандерлея Силвы, но именно дуэль россиянина и хорвата стала самой громкой. Во многом это обусловлено тем, что она была устроена в идеальный момент. В то время оба спортсмена находились на пике не только своих физических возможностей, но и популярности.

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Фёдор уже успел завоевать титул чемпиона PRIDE и провести знаменитую дилогию с Антонио Родриго Ногейрой. В 2004 году именно россиянин и бразилец считались сильнейшими тяжеловесами планеты, а их схватка воспринималась как самая масштабная в истории единоборств. Масла в огонь подлил и тот факт, что первый бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения головами. В апреле 2005-го Емельяненко взял долгожданный реванш у Цуёши Косаки за обидное поражение на заре карьеры, но встреча с японцем воспринималась лишь как разминка перед грядущим супербоем с Филиповичем.

Примечательно, что хорват выражал заинтересованность в битве с россиянином уже в 2003 году. Впервые он бросил ему вызов после победы над Игорем Вовчанчиным. Ему потребовалось всего 89 секунд, чтобы отправить украинца на настил и впервые привлечь к себе внимание Последнего Императора. После этого в карьере Филиповича настал не самый яркий период, включивший в себя два поражения. Но к августу 2005-го он вышел на серию из семи побед подряд, шесть из которых были оформлены в первом раунде.

При этом за год до боя с россиянином Мирко начал настоящую охоту на ринге за близкими Фёдора. Сначала он нокаутировал его младшего брата Александра, затем расправился с другом Джошем Барнеттом, а за два месяца до очной дуэли не оставил шансов Ибрагиму Магомедову, секундантом которого выступал Емельяненко. После этого сражение между соперниками стало лишь вопросом времени.

Стоит отметить, что дуэль между Емельяненко и Филиповичем могла состояться и раньше. Руководители PRIDE неоднократно пытались организовать встречу, но Фёдор каждый раз заявлял, что ему нужно хорошо подготовиться к столь серьёзному вызову. Как выяснится позднее, причина отсрочки могла также крыться в тяжёлой травме руки, которую россиянин получил в 2003 году, а усугубил в дуэли с Косакой. По словам членов его команды, у спортсмена был оскольчатый перелом большого пальца, мешавший ему не только бить, но и проводить захваты. Из-за этого боец не мог работать по груше в полную силу и был вынужден использовать специальные перчатки с поролоновой прокладкой.

Подготовка к поединку с Филиповичем проходила в четыре этапа: первый — в Приэльбрусье, второй и четвёртый — в Старом Осколе, а третий — в Нидерландах. При этом именно выезд в Европу можно назвать важнейшим.

В преддверии сражения с прославленным кикбоксером Емельяненко было необходимо улучшить навыки в стойке и научиться защищаться от ударов ногами. Помогали ему в этом известные мастера ударной техники — Реми Бояньски, Тайрон Спонг и Гилберт Айвел, а также прославленный тренер Йохан Фоса.

Филипович также основательно готовился к сражению с Емельяненко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Мирко приехал в Японию за месяц до проведения турнира, чтобы лучше пройти акклиматизацию. Фёдор же прибыл в Страну восходящего солнца лишь за четыре дня до PRIDE Final Conflict. Как объяснял его спарринг-партнёр Роман Зенцов, в команде россиянина это считали достаточным сроком для того, чтобы привыкнуть к часовому поясу и климату.

Турнир стал одним из самых ожидаемых событий в ММА на тот момент. На стадионе в Сайтаме собралось около 47,5 тыс. болельщиков, чтобы посмотреть за сражением двух сильнейших бойцов того времени. В преддверии схватки Емельяненко был фаворитом у букмекеров, но никому не приходило в голову списывать Филиповича со счетов. Да, Фёдор считался более разноплановым спортсменом и обладал хорошими навыками в стойке и элитными — в партере. Но страшные по силе удары хорвата ногами вполне могли стать ключевым фактором в этом противостоянии. Кроме того, Мирко неплохо чувствовал себя в боксе, что также могло стать серьёзной проблемой для соперника.

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План россиянина был предельно прост и понятен. Емельяненко решил работать первым номером и постоянно оказывать давление на Филиповича. Это должно было позволить ему взять инициативу в свои руки и заставить соперника постоянно отступать, тем самым лишая его возможности выбрасывать фирменные удары ногами.

Поначалу складывалось впечатление, что задумка Фёдора работает. Он преследовал визави, а размен происходил исключительно на руках. Но спустя две с половиной минуты хорват всё же попал левой ногой по корпусу. Окрылённый Крокоп попытался развить успех и выбросил фирменный хай-кик, но промахнулся. Последний Император ухватил ногу и чуть было не провёл тейкдаун, но вылетел за пределы ринга.

Могло показаться, что подобная неудача может деморализовать Емельяненко, но всё произошло с точностью до наоборот. Он усилил давление на оппонента и стал всё увереннее чувствовать себя в размене. Филипович попытался взять реванш и бросился вперёд, но допустил ошибку и оказался на земле. Фёдор попал в свою стихию и смог продемонстрировать фирменные навыки ground and pound. Единственным минусом стал разбитый нос россиянина, из-за которого судье даже пришлось временно приостановить дуэль.

В отличие от UFC, в PRIDE длительность первого раунда составляет десять минут, а не пять. Это лишь ухудшило положение Крокопа, оказавшегося на канвасе в середине стартового отрезка. Вплоть до гонга он оставался на спине, отчаянно отбиваясь от выпадов Емельяненко. При этом россиянин царил в партере, умело меняя позиции и продолжая бомбардировать оппонента мощнейшими ударами. Филипович мог отвечать лишь ап-киками, но в основном мазал.

В начале второго раунда Фёдор чуть было не отправил противника на канвас его же оружием. Он прижал Филиповича к канатам, но вместо фирменного размашистого оверхенда пробил правый хай-кик. Мирко явно не ожидал такого от базового самбиста. Ещё одним тревожным звоночком для хорвата стало то, что в его действиях всё больше прослеживалась усталость.

Всем известно, что борьба отнимает много сил. И это мгновенно отразилось на прославленном кикбоксере. Устроив несколько ярких рубок в стойке, Емельяненко вновь перевёл Филиповича на настил и отрезал ему пути к отступлению. Хорват потерял шансы выиграть по очкам и мог рассчитывать исключительно на нокаут.

Но на третью пятиминутку у Мирко уже не хватило сил. Фёдор продолжил разбивать его в стойке, а при первой же возможности совершал проходы в ноги. Уже на 30-й секунде он перевёл оппонента на землю и наверняка удержал бы его там до конца схватки, если бы не странные решения рефери.

Тот дважды показывал Филиповичу жёлтую карточку за бездействие, но при этом поднимал спортсменов в стойку и предоставлял Крокопу последний шанс сотворить сенсацию. Но Емельяненко пресёк все попытки соперника переломить ход боя и ещё дважды отправил его на настил. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

Поединок с Филиповичем стал одним из самых ярких в карьере Емельяненко и впоследствии неоднократно признавался одним из важнейших в истории ММА. В 2009 году авторитетное издание Sports Illustrated признало его лучшим боем первого десятилетия XXI века.