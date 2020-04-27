Досрочный уход Императора: прощальное турне Фёдора Емельяненко может сорваться из-за коронавируса

Планы Фёдора Емельяненко провести два поединка перед завершением карьеры оказались под угрозой из-за коронавируса. Предполагалось, что один бой с участием россиянина пройдёт в Европе или США летом — осенью 2020-го, а второй — на первом шоу Bellator в России, запланированном на декабрь того же года или начало 2021-го.

Фёдор Емельяненко находится на заключительном этапе своей профессиональной карьеры в смешанных единоборствах. В 2020 году легендарный боец ММА собирался провести две заключительные схватки, после чего повесить перчатки на гвоздь. Однако эти планы могут сорваться из-за инфекции COVID-19.

В настоящий момент почти все спортивные соревнования приостановлены. Но если UFC отчаянно пытается провести турниры в период пандемии и даже обустраивает для этих целей «бойцовский остров», то Bellator не следует его примеру. Компания Скотта Кокера уже объявила об отмене ряда мероприятий, а последней «жертвой» коронавируса стало 244-е шоу, запланированное на 6 июня. Таким образом в промоушене дали понять, что не хотят рисковать здоровьем спортсменов.

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В настоящий момент в календаре Bellator значатся лишь два турнира, оба из которых запланированы на осень. 3 октября промоушен намерен порадовать фанатов из Дублина, а через неделю после этого — из Милана. Но с учётом нынешней ситуации не стоит исключать, что в будущем и они могут быть отменены. Европейские страны понесли огромный ущерб из-за пандемии и могут быть не готовы вновь проводить спортивные мероприятия в это время года.

В связи с этим встаёт вопрос относительно завершения прощального турне Емельяненко. Первый поединок Последнего императора в 2020 году должен был пройти летом — осенью в Европе или США, но пока нет никаких гарантий, что он состоится. К этому моменту может всё ещё не быть возможности проводить турниры в присутствии зрителей, что является важным аспектом для Bellator. В отличие от UFC, промоушен Скотта Кокера не получает достаточной прибыли от продажи платных трансляций (PPV), поэтому обращает особое внимание на реализацию билетов. Не исключено, что именно из-за этого он сейчас даже не пытается заняться проведением шоу.

Кроме того, для организации битвы с участием Емельяненко необходимо не просто присутствие болельщиков. Нужна площадка, способная вместить всех желающих посмотреть на одно из последних появлений Фёдора в клетке. Ввиду популярности российского атлета Bellator вполне может рассчитывать если не на рекордные, то высокие продажи билетов. В связи с этим Милан не подходит для данного события, ведь вместимость арены Allianz Cloud составляет всего 5420 зрителей. Амфитеатр 3Arena в Дублине значительно больше (около 13 тыс.), но также вряд ли может считаться идеальным вариантом. Как минимум потому, что в Ирландии особым успехом пользуются свои спортсмены, а бой россиянина может не привлечь такого внимания.

С учётом ограниченной географии турниров Bellator, остаются варианты с Лондоном, Будапештом и Тель-Авивом, из которых особенно выделяется последний. Как минимум потому, что там регулярно выступают отечественные спортсмены. В частности, это относится к представителям Fedor Team Вадиму Немкову и Кириллу Сидельникову, а также Сергею Харитонову, посещавшему Израиль в ноябре. Но пока преждевременно говорить о том, что государство откроет границы к осени и позволит промоушену устроить шоу.

Что касается США, то там проведение схватки кажется наиболее вероятным с маркетинговой точки зрения. Bellator ожидаемо пользуется большей популярностью на родине и способен собрать там достойную аудиторию для одного из заключительных сражений Фёдора. Но гарантировать полноценное возвращение спорта в страну осенью пока нельзя. Соединённые Штаты занимают первое место по числу заражённых коронавирусом и пока ситуация не улучшается.

В связи с этим сроки прощального турне Емельяненко могут как минимум сдвинуться и растянуться вплоть до начала 2021 года. Как недавно сказал сам Фёдор, он готов к подобному развитию событий, но вопрос лишь в том, выдержит ли его тело. В нынешних условиях он наверняка не может тренироваться в обычном объёме, следовательно, рискует растерять форму. Это заставит его форсировать подготовку к грядущей дуэли, что увеличит опасность получения травмы. Нельзя забывать, что в сентябре боец отпразднует 44-й день рождения, а в таком возрасте организм не всегда способен выдерживать прежние нагрузки.

Даже если грядущий поединок Емельяненко удастся провести до окончания 2020 года, нет никаких гарантий, что он пройдёт по его плану. В конце декабря Фёдору повезло встретить в клетке растренированного Куинтона Джексона, но ждёт ли его очередной подарок — большой вопрос. До настоящего момента не появлялось слухов относительно будущего визави россиянина, но вряд ли стоит полагать, что Bellator выставит против него соперника заведомо более низкого уровня. Подобное событие вряд ли вызовет всеобщий ажиотаж, а в компании явно рассчитывают на него. Скорее всего его ждёт встреча либо с другим прославленным ветераном типа Джоша Барнетта, либо реванш с Мэттом Митрионом.

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Если следующий бой не станет для него лёгкой прогулкой и завершится не в его пользу, завершение карьеры может произойти раньше заявленного срока. В случае неудачи, схватка в Москве рискует перенестись на середину — вторую половину 2021 года, что будет слишком поздно для Последнего императора. Перед сражением с Рэмпейджем он сам говорил, что количество боёв будет зависеть от его самочувствия, следовательно, допускал, что может не отработать контракт полностью.

Но не стоит заранее ставить крест на способности Емельяненко завершить прощальный тур в 2021 году. Безусловно, не многие бойцы могут похвастаться тем, что успешно выступали в 45 лет, но такие примеры всё же были. Самым ярким примером является Рэнди Кутюр, в этом возрасте удерживавший пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Впоследствии он успешно бился на протяжении двух лет, а завершил карьеру почти в 48. В апреле 2011-го он был нокаутирован Лиото Мачидой и решил уйти из спорта.

В январе 45-летие отпраздновал и ещё один ветеран ММА Тито Ортис. Он был одним из ярчайших представителей спорта в 2000-х и во многом способствовал популяризации смешанных единоборств в мире. Вплоть до 2017 года он бился в Bellator, а последние два года сражается в региональных промоушенах. В двух последних битвах он победил ещё одного старожила в лице Чака Лидделла и известного реслера Хосе Альберто Родригеса, выступающего под псевдонимом Альберто эль Патрон.