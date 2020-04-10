Питьков рассказал, как Фёдор Емельяненко получил прозвище Последний Император

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Бывший тренер и менеджер команды Russian Top Team Николай Питьков рассказал, как российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко получил прозвище Последний Император.
Питьков рассказал, как Фёдор Емельяненко получил прозвище Последний Император
  • © Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News
  • globallookpress.com

«Мы же выступали в Rings, а там победителей чемпионатов называли императорами, надевали лавровый венок, как у Юлия Цезаря. Всё это было у Ногейры или Волк-хана. А Фёдор стал последним чемпионом. Ну и заодно Последним Императором. Rings уже загибался», — цитирует Питькова «Спорт-Экспресс»

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в Bellator.

Ранее экс-тренер Фёдора Емельяненко рассказал, как первый раз оказался в Японии вместе с бойцом.

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