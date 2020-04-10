Экс-тренер Фёдора Емельяненко рассказал, как первый раз оказался в Японии вместе с бойцом

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Бывший тренер и менеджер команды Russian Top Team Николай Питьков рассказал, как впервые посетил Японию вместе с бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.
Экс-тренер Фёдора Емельяненко рассказал, как первый раз оказался в Японии вместе с бойцом
  • РИА Новости

«Когда первый раз оказались в Японии, поселили нас с Федей в китайском квартале. Номерок крошечный, два на три метра. Пошли кушать — приносят палочки. Фёдор в недоумении: «А где вилки? Где хлеб? Пусть принесут!» Пытаемся объяснить — и не можем. Ели в итоге палочками. Так извелись, что мышцы на руках заболели. А Фёдор подытожил: «Всё, теперь будем хлеб с собой возить». Действительно, возил», — цитирует Питькова «Спорт-Экспресс».

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в Bellator.

Ранее боксёр Александр Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко.

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