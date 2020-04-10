Экс-тренер Фёдора Емельяненко рассказал, как первый раз оказался в Японии вместе с бойцом
- РИА Новости
«Когда первый раз оказались в Японии, поселили нас с Федей в китайском квартале. Номерок крошечный, два на три метра. Пошли кушать — приносят палочки. Фёдор в недоумении: «А где вилки? Где хлеб? Пусть принесут!» Пытаемся объяснить — и не можем. Ели в итоге палочками. Так извелись, что мышцы на руках заболели. А Фёдор подытожил: «Всё, теперь будем хлеб с собой возить». Действительно, возил», — цитирует Питькова «Спорт-Экспресс».
В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в Bellator.
Ранее боксёр Александр Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко.