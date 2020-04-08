Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал отношения между бойцами смешанных единоборств братьями Фёдором и Александром Емельяненко.

«Я к обоим хорошо отношусь. Братья не должны между собой ссориться. А если что-то между ними есть, то они должны с глазу на глаз всё выяснить, не афишируя это», — сказал Поветкин во время прямого эфира в Instagram промоутерской компании «Мир бокса».

Братья Емельяненко поссорились несколько лет назад. Впоследствии Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал брату «закрыть рот».

Ранее Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к Харитонову.