Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал отношения между бойцами смешанных единоборств братьями Фёдором и Александром Емельяненко.
Поветкин прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я к обоим хорошо отношусь. Братья не должны между собой ссориться. А если что-то между ними есть, то они должны с глазу на глаз всё выяснить, не афишируя это», — сказал Поветкин во время прямого эфира в Instagram промоутерской компании «Мир бокса». 

Братья Емельяненко поссорились несколько лет назад. Впоследствии Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал брату «закрыть рот».

Ранее Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к Харитонову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить