UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
  • Reuters

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.

Тогда победу одержал российский спортсмен.

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в Bellator.

Ранее Николай Питьков рассказал, как Фёдор Емельяненко получил прозвище Последний Император.

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