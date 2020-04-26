Глава Bellator: Фёдор Емельяненко всё ещё опасен

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Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер поделился мнением о россиянине Фёдоре Емельяненко.
Глава Bellator: Фёдор Емельяненко всё ещё опасен
  • РИА Новости

«Фёдор Емельяненко был в прекрасной форме во время боя с Куинтоном Джексоном. Он вышел в клетку и сделал то, что и должен был. Он выглядел превосходно, выбрасывал комбинации, пробивал ногами. Он сумел удивить меня. И пускай его карьера сейчас на стадии завершения, Фёдор Емельяненко всё ещё опасен. Его удар способен погасить свет», — цитирует Скотта Кокера MMAJunkie.

Бой Емельяненко против Куинтона Джексона состоялся 29 декабря 2019 года и победил техническим нокаутом. Ожидается, что 43-летний россиянин проведёт следующий поединок осенью 2020 года.

Ранее Орловский заявил о желании набить рожи Фёдору Емельяненко и Овериму одновременно.

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