Глава Bellator: Фёдор Емельяненко всё ещё опасен

Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер поделился мнением о россиянине Фёдоре Емельяненко.

«Фёдор Емельяненко был в прекрасной форме во время боя с Куинтоном Джексоном. Он вышел в клетку и сделал то, что и должен был. Он выглядел превосходно, выбрасывал комбинации, пробивал ногами. Он сумел удивить меня. И пускай его карьера сейчас на стадии завершения, Фёдор Емельяненко всё ещё опасен. Его удар способен погасить свет», — цитирует Скотта Кокера MMAJunkie.

Бой Емельяненко против Куинтона Джексона состоялся 29 декабря 2019 года и победил техническим нокаутом. Ожидается, что 43-летний россиянин проведёт следующий поединок осенью 2020 года.

Ранее Орловский заявил о желании набить рожи Фёдору Емельяненко и Овериму одновременно.