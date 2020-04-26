Орловский: в идеале было бы набить рожу Фёдору Емельяненко и Овериму одновременно

Белорусский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский заявил, что хотел бы провести повторные поединки с россиянином Фёдором Емельяненко и голландцем Алистаром Оверимом.

«Реванши против Фёдора Емельяненко и Оверима? В идеале для меня было бы набить рожу им двоим одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. Как оно будет дальше — поглядим», — сказал боец в сториз своего Instagram.

Белорусский боец нокаутом Фёдору Емельяненко в январе 2009 года, а Овериму — техническим нокаутом в мае 2016 года. Всего на профессиональном уровне Орловский одержал 28 побед и проиграл 19 раз.

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