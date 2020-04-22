Фомин рассказал, с кем из российских бойцов работал в UFC PI

Руководитель отдела науки UFC Performance Institute (PI) Роман Фомин ответил, с кем из российских спортсменов ему удалось посотрудничать.

«В 20-х числах января приезжал Андрей Орловский, до этого — Алексей Олейник, который уже неоднократно работал с нами. Причём оставался на несколько недель», — сказал Фомин в интервью RT.

Также он сказал, что работал с Петром Яном, Омари Ахмедовым и Саидом Нурмагомедов, и отметил, что с особой теплотой относится к соотечественникам.

«Помогаю им с переводом. Стараюсь сделать так, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно в англоязычной среде, фокусировались на тренировочном процессе, а не житейских проблемах», — добавил Фомин.

Ранее он рассказал о работе с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.