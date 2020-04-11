Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств

Короткая ссылка
По мнению российско-ирландского бойца Артёма Лобова, величайшим в данном виде спорта является Фёдор Емельяненко.

«Это легко — Фёдор Емельяненко. У него самая впечатляющая серия, он всех уничтожал. И хотя он никогда не дрался в UFC, он сражался в Pride, а это было даже серьёзнее. За свою карьеру он победил пятерых чемпионов UFC. Он единственный, кто мог бороться против лучших борцов и бить лучших ударников. Он с Крокопом, так Фёдор перебил его, победил Мирко в его собственной игре. Он был стойким, мог получить удар и продолжать. Фёдор — величайший боец в истории ММА, с ним никто даже рядом не стоит», — приводит слова Лобова BJPenn.com.

На профессиональном уровне Фёдор Емельяненко провёл 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Лобов заявил, что нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить