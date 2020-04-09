Лобов: нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном

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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов, который был членом команды Конора Макрегора, считает несправедливой критику в адрес чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за срыв боя с американцем Тони Фергюсоном в условиях пандемии коронавируса.
Лобов: нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном
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«Надо быть справедливым и признать, что это, наверное, единственный случай, когда он выбыл и это вроде как оправдано. Прошлые разы и со стороны Тони, и со стороны Хабиба оправдывать нельзя. Сейчас надо признать, что весь мир закрылся, авиаперелёты чрезвычайно сложны. Нурмагомедов мог сохранить бой, но в данных обстоятельствах нельзя его винить. Мы до сих пор не уверены, состоится ли турнир, не знаем, где он будет проходить. Для бойца готовиться в таких условиях — абсолютный ад. Все сидят по домам, но как-то надо умудряться готовиться, проводить спарринги по грепплингу, бороться, делать вес», — сказал Лобов в интервью подкасту Eurobash, которое цитирует Allboxing.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля на турнире UFC 249. 1 апреля россиянин заявил об отмене боя, поскольку он не может покинуть страну.

Между Нурмагомедовым и Лобовым давно существуют напряжённые отношения. В 2018 году бойцы устроили потасовку в Нью-Йоркском отеле. Впоследствии этот инцидент стал основой конфликта между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Ранее Монсон выразил мнение, что Нурмагомедов мог попросить Путина о выезде из страны.

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