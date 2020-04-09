Монсон считает, что Нурмагомедов мог попросить Путина о выезде из страны

Короткая ссылка
Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал срыв поединка действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на титул Тони Фергюсона.
Монсон считает, что Нурмагомедов мог попросить Путина о выезде из страны
  • АГН «Москва»

«Возможно, Хабиб мог лично попросить разрешения на выезд у Путина, но не стал. Думаю, он не хотел вызывать всеобщее недовольство из-за каких-то персональных просьб и послаблений. К тому же всё упирается в его собственные планы. Он чемпион, у него есть схема подготовки к бою вплоть до дат перелётов — когда он прилетает в Россию, когда возвращается в Америку. Именно благодаря этому подходу он и чемпион. Я не осуждаю Хабиба. Это его выбор — отказаться от поединка, к которому, как он считает, он не сможет подготовиться в должной мере», — цитирует Монсона Sport24.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном 18 апреля на турнире UFC 249. 1 апреля россиянин заявил, что поединок не состоится.

Ранее Гаджиев сообщил, что Нурмагомедов очень сильно поднял узнаваемость ММА в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить