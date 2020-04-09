Гаджиев: Нурмагомедов очень сильно поднял узнаваемость ММА в России

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова главной причиной роста популярности смешанных единоборств (ММА) в России.
Гаджиев: Нурмагомедов очень сильно поднял узнаваемость ММА в России
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«Сейчас ММА так заходит людям, потому что есть Нурмагомедов. Фактор Хабиба — один из ключевых. Он очень сильно поднял в России узнаваемость ММА. В первую очередь за счёт своего поединка с Макгрегором. Я обратил внимание, как сильно об ММА узнали после этого боя — люди стали следить, болеть. А после этого всё ещё по инерции продолжалось две недели и отразилось на поединке Минеева с Исмаиловым. Его тоже все посмотрели и сказали: «О, так у нас неплохой ММА!» — рассказал Гаджиев в интервью на Youtube-канале «Редакция».

Поединок Хабиба с Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и закончился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC.

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