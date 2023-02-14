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Волкановски намекнул на возможное жульничество Махачева на турнире UFC 284

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Австралийский боец Александер Волкановски предположил, что россиянин Ислам Махачев в титульном поединке UFC 284 использовал запрещённые методы.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — цитирует Волкановски MMA News

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Артём Дзюба заявил, что поединок Махачева и Волкановски можно назвать боем десятилетия.

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