Волкановски намекнул на возможное жульничество Махачева на турнире UFC 284

Австралийский боец Александер Волкановски предположил, что россиянин Ислам Махачев в титульном поединке UFC 284 использовал запрещённые методы.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — цитирует Волкановски MMA News.

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Артём Дзюба заявил, что поединок Махачева и Волкановски можно назвать боем десятилетия.