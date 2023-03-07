Урок от Лысого Хищника: как Исмаилов не оставил шансов Штыркову в бою по правилам бокса

Магомед Исмаилов взял верх над Иваном Штырковым в бою по правилам бокса на турнире в Екатеринбурге. Двое судей отдали ему победу, а один посчитал, что поединок закончился вничью. Лысый Хищник владел преимуществом на протяжении всего боя и нанёс гораздо больше точных ударов. Соперник же ни разу не смог его потрясти, а в последних трёх раундах резко сбавил в скорости. Несмотря на это, дагестанец поспешил утешить Уральского Халка и подчеркнул, что в этом противостоянии нет проигравших.

Участие известных бойцов ММА в поединках по правилам бокса давно никого не удивляет. В новой ипостаси пробовали себя такие звёзды как Конор Макгрегор, Андерсон Силва, Витор Белфорт, Фрэнк Мир, Марк Хант, Тайрон Вудли и Бен Аскрен. Не стали исключением и Магомед Исмаилов с Иваном Штырковым. При этом их противостояние вызывало повышенный интерес сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Лысый Хищник, чьей сильной стороной всегда считалась борьба, в прошлом году здорово проявил себя в новом виде. В феврале он оказался сильнее экс-претендента на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолы, а в октябре не оставил шансов Александру Иличу, который незадолго до того нанёс болезненное поражение Александру Шлеменко. К тому же, Магомед серьёзно прибавил в функциональной готовности.

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Во-вторых, Уральский Халк был в состоянии потрясти соперника, хотя ранее провёл в боксе всего одну схватку — летом 2022-го он победил Ивана Смирнова решением судей. Зато он является ярко выраженным панчером, который почти половину своих побед в смешанных единоборствах добыл нокаутом. В-третьих, болельщиков ждал реванш, ведь оппоненты уже встречались в 2020-м в ММА, и тогда Исмаилов одержал уверенную победу единогласным решением судей. Теперь у Штыркова имелась возможность отомстить как на «своей территории» — в стойке, так и в родном городе.

При этом оба спортсмена, как и ожидалось, относились друг к другу подчёркнуто уважительно и шутили лишь по-доброму. Разумеется, в этом компоненте доминировал дагестанец. Например, по ходу пресс-конференции за неделю до встречи он угостил соперника булочками и крем-супом. Магомед объяснил своё поведение тем, что Ивану непросто было уложиться в необходимый лимит до 93 кг, а потому ему требовалось подкрепиться. Вместе с тем он признал, что опасается навыков Уральского Халка в ударной технике.

«Такое чувство, что по правилам бокса он будет опаснее, потому что в ММА я исходил из своих борцовских качеств... Большую часть времени бой проходил в стойке, но там ещё были и ноги. Сейчас же у нас один этаж. Если что-то пойдёт не так, то в ноги уже не пройдёшь и ногой не ударишь», — рассказал боец в интервью «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, Штырков пообещал работать первым номером и по возможности не позволять сопернику демонстрировать фирменную скорость в первых раундах.

На деле план Ивана не сработал. По прошествии всей дистанции поединка даже сложно сказать, за счёт чего он собирался одержать победу. Исмаилов с первых минут завладел инициативой и пошёл вперёд. Пусть атаки Лысого хищника для профессионального бокса смотрелись забавно, но достигали цели. Чуть нагибаясь вперёд, он буквально включал фирменную «мельницу» и регулярно попадал по оппоненту.

В первых раундах Штырков ещё неплохо контратаковал. К тому же, он получил небольшое преимущество за счёт роста и длины рук и имел возможность держать дагестанца на дистанции. Но тот достаточно легко разрывал её, выбрасывал многоударные серии, а затем своевременно уходил назад, не позволяя сопернику отвечать.

На протяжении всего боя Исмаилов смотрелся намного быстрее. На фоне медлительного Уральского Халка он будто порхал над рингом. Ивану же с каждым трёхминутным отрезком всё сложнее становилось включать скорость. Как и во многих предыдущих встречах, у него возникли проблемы с выносливостью, хотя боец из Екатеринбурга при поддержке поклонников и продержался до финального гонга.

Серьёзного урона оппоненту он тоже не нанёс, за исключением синяка под глазом и небольшой сечки на голове. Не было ни единого эпизода, когда грозный нокаутёр мог завершить поединок досрочно. Но и с участием Магомеда сложно вспомнить по-настоящему опасные моменты. Он больше работал по этажам, планомерно набирая очки. Хотя несколько неприятных левых прямых он до соперника донёс, но тот выстоял.

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В концовке противостояния спортсмены зарубились из последних сил, устроили обмен мощнейшими выстрелами. Возможно, произойди подобное в дебюте, один из них мог упасть на настил. А так ни у кого из присутствующих в зале не оставалось сомнений, что победу отдадут Лысому хищнику.

Тем удивительнее, что один из судей насчитал ничью — 57:57. Зато двое других зафиксировали убедительное преимущество гостя — 60:54, 59:55. К чести Магомеда, он не сразу принялся отмечать свой успех, а сначала поспешил утешить поверженного им бойца. Он подошёл к нему и поднял вверх его руку, а затем со смехом произнёс: «А говорят, друзья не дерутся. Ещё как дерутся!»

И только после этого дагестанец дал волю эмоциям. Выхватив микрофон из рук ведущей, он в шутку выкрикнул болельщикам: «Эй, куда пошли? Значит, готовы смотреть только на то, как мы бьём друг друга?»

Потом он ещё раз поддержал товарища, заявив, что в этом поединке нет проигравшего, но есть два победителя.

«Если бы было восемь раундов, мы бы восемь раундов рубились с ним. Он по-настоящему хорошо себя чувствовал, я тоже. Мы такими размахайками дрались. Я говорил, что так будет. Когда пытаешься в каждый удар вложить силу, где-то выкладываешься. Спасибо вам за эту топовую поддержку. Я кричал и дрался до талого», — подчеркнул Исмаилов.

Штырков же был очень расстроен неудачей. Чувствовалось, он остался крайне разочарован своей работой. Иван даже поспешил покинуть ринг, не дожидаясь вопросов, но соперник остановил его. Боец нашёл в себе силы на шутку и заявил, что, возможно, ещё сразится с коллегой в других видах — бильярде, волейболе или футболе.

Резюмируя, Лысый хищник в 36 лет ещё сильнее поднял свои акции в боксе, ведь чуть более чем за год он одержал три уверенные победы, хотя ни разу не добился нокаута. А главное, он вновь продемонстрировал неплохую выносливость. В отличие от соперника Магомед спокойно отработал все 18 минут и до конца шёл вперёд. Теперь он вправе ожидать ещё более интересных и выгодных с финансовой точки предложений. А в смешанных единоборствах его может ждать реванш с Александром Шлеменко. Исмаилову остаётся только выбирать лучшее и получать удовольствие от происходящего.