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Исмаилов и Штырков проведут бой-реванш по правилам бокса

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Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут бой-реванш по правилам бокса.
Исмаилов и Штырков проведут бой-реванш по правилам бокса
  • Gettyimages.ru

Шестираундовый поединок станет главным событием вечера бокса от RCC Boxing Promotions, сообщили РИА Новости в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

Бой состоится 7 марта в Екатеринбурге. 

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 14 поражениях.

Ранее чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сообщил, что проведёт бой с американцем Генри Сехудо на UFC 288.

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