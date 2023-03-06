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Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Штырковым

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Иваном Штырковым.
Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Штырковым
  • Gettyimages.ru

«Завтра будет хорошая битва, мощная. Надеюсь, она продлится все раунды, чтобы люди насладились настоящей зарубой. Будет размахайка как с моей, так и с его стороны.

Завтра все будет по-серьёзному. Я волнуюсь, как и перед первым боем. Если я не волнуюсь, значит что-то не так. Волнение собирает человека, ты на фокусе. Если такого нет — тревожный звоночек», — приводит слова Исмаилова «РИА Новости».

Бой состоится 7 марта в Екатеринбурге. 

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. 

В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. У Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге против Ивана Смирнова.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась ожиданиями от поединка Исмаиловым с Штырковым.

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