Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Штырковым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Иваном Штырковым.

«Завтра будет хорошая битва, мощная. Надеюсь, она продлится все раунды, чтобы люди насладились настоящей зарубой. Будет размахайка как с моей, так и с его стороны.

Завтра все будет по-серьёзному. Я волнуюсь, как и перед первым боем. Если я не волнуюсь, значит что-то не так. Волнение собирает человека, ты на фокусе. Если такого нет — тревожный звоночек», — приводит слова Исмаилова «РИА Новости».

Бой состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов.

В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. У Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге против Ивана Смирнова.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась ожиданиями от поединка Исмаиловым с Штырковым.