Кириенко считает, что бой Штыркова и Исмаилова поможет в популяризации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась ожиданиями от поединка между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Такие проекты необходимы зрителям и болельщикам. Это всё в копилку популяризации и развития бокса. Мы благодарны подобным инициативам, желаю победы ребятам. Я, конечно, посмотрю этот бой», — цитирует Кириенко «Чемпионат».

Бой состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 14 поражениях.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил, что не считает Штыркова фаворитом в боксёрском поединке с Исмаиловым.