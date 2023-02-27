Дрозд: в боксёрском поединке с Исмаиловым Штыркову не светит ничего
- РИА Новости
«Поп‑бокс набирает обороты. По мне, Штыркову по боксу не светит ничего от слова совсем. Магомед реально быстрый, резкий, нестандартный. У него очень высокая скорость. Мы ждём интересный бой двух крепких ребят, которые будут проверять на прочность», — цитирует Дрозда «Матч ТВ».
Поединок состоится 7 марта в Екатеринбурге.
В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. У Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге против Ивана Смирнова.
Ранее сообщалось, что Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля.