Дрозд: в боксёрском поединке с Исмаиловым Штыркову не светит ничего

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд не считает Ивана Штыркова фаворитом в боксёрском поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Поп‑бокс набирает обороты. По мне, Штыркову по боксу не светит ничего от слова совсем. Магомед реально быстрый, резкий, нестандартный. У него очень высокая скорость. Мы ждём интересный бой двух крепких ребят, которые будут проверять на прочность», — цитирует Дрозда «Матч ТВ».

Поединок состоится 7 марта в Екатеринбурге.

В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. У Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге против Ивана Смирнова.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля.