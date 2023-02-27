Узнать больше

Дрозд: в боксёрском поединке с Исмаиловым Штыркову не светит ничего

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд не считает Ивана Штыркова фаворитом в боксёрском поединке с Магомедом Исмаиловым.
Дрозд: в боксёрском поединке с Исмаиловым Штыркову не светит ничего
  • РИА Новости

«Поп‑бокс набирает обороты. По мне, Штыркову по боксу не светит ничего от слова совсем. Магомед реально быстрый, резкий, нестандартный. У него очень высокая скорость. Мы ждём интересный бой двух крепких ребят, которые будут проверять на прочность», — цитирует Дрозда «Матч ТВ».

Поединок состоится 7 марта в Екатеринбурге. 

В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. У Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге против Ивана Смирнова.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить