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Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля

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Стали известны дата и место проведения поединка между боксёром Дмитрием Кудряшовым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Иваном Штырковым.
Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля
  • РИА Новости

Бой состоится 23 апреля в Челябинске, сообщает «Матч ТВ».

Кудряшов в июне 2022 года в первом раунде нокаутировал Вагаба Вагабова на турнире Pravda, в сентябре единогласным решением судей уступил Сослану Асбарову. На счету 37-летнего боксёра 25 побед (24 — нокаутом) и шесть поражений.

В активе Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге с Иваном Смирновым. 7 марта боец должен провести боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат поединка между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвесом Бренером в рамках UFC 284.

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