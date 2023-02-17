Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля
- РИА Новости
Бой состоится 23 апреля в Челябинске, сообщает «Матч ТВ».
Кудряшов в июне 2022 года в первом раунде нокаутировал Вагаба Вагабова на турнире Pravda, в сентябре единогласным решением судей уступил Сослану Асбарову. На счету 37-летнего боксёра 25 побед (24 — нокаутом) и шесть поражений.
В активе Штыркова один успешный бой на профессиональном ринге с Иваном Смирновым. 7 марта боец должен провести боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым.
Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат поединка между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвесом Бренером в рамках UFC 284.