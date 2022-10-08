Уроки боксёрского мастерства: как Исмаилов задавил Илича, а Туйнов нокаутировал Лэйна

Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Иличем в поединке по правилам бокса под эгидой организации Pravda Boxing. Исмаилов владел преимуществом на протяжении всех шести раундов и постоянно шёл вперёд. В другом бою восходящая звезда Top Dog Владислав Туйнов нокаутировал американца Джулиана Лэйна в начале второго отрезка. А один из самых популярных бойцов смешанного стиля в России Расул Мирзаев неожиданно легко одолел Николая Чибисова единогласным решением судей.

Опасный соперник для Лысого хищника

Организация Pravda Boxing появилась на свет совсем недавно, однако быстро привлекла к себе внимание любителей единоборств. Её фишкой является проведение боксёрских боёв в классических перчатках из конского волоса на ринге старого формата.

При этом промоушен делает ставку не только на боксёров. Так, в недавнем Гран-при в тяжёлом весе помимо экс-чемпиона мира Дмитрия Кудряшова принимали участие бойцы смешанного стиля Вагаб Вагабов и Вячеслав Дацик, а также именитый кикбоксёр Сауло Кавалари.

А в очередном турнире должны были выступить специализирующиеся на кулачных поединках Николай Чибисов и Владислав Туйнов и ещё один боец ММА Расул Мирзаев. Но, конечно, наибольший интерес вызывало противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Илича.

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Имя Илича до августа текущего года было практически неизвестно отечественным болельщикам. Серб выступал в различных европейских организациях и чередовал неудачные отрезки с успешными.

Однако всё изменила сенсационная победа над Александром Шлеменко. Спортсмен, воспринимавшийся всеми как разминочный соперник для экс-чемпиона Bellator, нокаутировал его за 22 секунды.

Практически моментально вызов ему бросил другой ведущий средневес страны Исмаилов. Сторонам достаточно быстро удалось договориться о проведении противостояния по правилам бокса под эгидой Pravda Boxing.

Однако данный вариант выглядел для Лысого хищника достаточно рискованно. Во-первых, он только восстановился от травмы колена, из-за которой на декабрь оказалась перенесена его встреча со Шлеменко, и не выходил на ринг с февраля.

Во-вторых, имелась достаточно высокая вероятность поражения. Илич не силён в борьбе и выиграл сдачей лишь два поединка, однако обладает мощным ударом и является базовым кикбоксёром. Показательная статистика: из 14 своих побед десять он одержал нокаутами.

Россиянин, напротив, делает ставку на партер, хотя и отмечает, что регулярно спаррингует на тренировках и бьёт по груше. Но по правилам бокса он провёл всего один бой и в феврале решением судей оказался сильнее Оланреваджу Дуродолы.

Единственной причиной рисковать для Магомеда за 2,5 месяца до долгожданной встречи с Шлеменко являлся высокий гонорар. Спортсмен признался, что заработает за схватку с сербом 30 миллионов рублей. Отказаться от таких денег на закате карьеры непросто.

Дополнительно подогрела интерес к противостоянию стычка, произошедшая во время дуэли взглядов. После этого Илич пообещал отправить соперника на пенсию. Тот в свою очередь изъявил желание отомстить за соотечественника.

Мастерство Мирзаева и нокаут Туйнова

Не менее интересными получились и два других поединка, попавших в главный кард турнира. Так, один из известнейших отечественных бойцов смешанного стиля Расул Мирзаев сошёлся со звездой лиги кулачных боёв Top Dog Николаем Чибисовым.

Последний выглядел фаворитом, поскольку специализируется именно на боксе.Мирзаев же, хотя является ударником, потерпел три поражения подряд в ММА. Казалось, смелый эксперимент с дебютом в Pravda Boxing грозит подтолкнуть ветерана к завершению карьеры.

Однако 36-летний спортсмен приятно удивил и преподал молодому оппоненту урок. Поначалу складывалось впечатление, Чибисов, как и ожидалось, ведёт бой более грамотно. Но постепенно преимущество перешло к сопернику. Он наносил один за другим точный удар на сближении.

Особенно хорошо работал правый боковой, создавший серьёзные проблемы звезде Top Dog. При этом он сам почему-то постоянно шёл вперёд с опущенными руками. Достаточно быстро на брови Николая образовалась сечка. А при сближении сказывалось борцовское прошлое Мирзаева, который вязал визави в клинче и несколько раз даже швырнул его на настил к неудовольствию судьи и своих наставников.

Но в целом Расул полностью вёл поединок и одержал абсолютно заслуженную победу единогласным решением судей. Чибисова оставалось похвалить лишь за смелость. Вплоть до финального гонга он, истекая кровью, шёл в рубку, пытаясь нанести один спасительный для себя нокаутирующий удар. Но сделать это так и не удалось, а более возрастной спортсмен легко выдержал четыре раунда.

А вот другой восходящей звезде Top Dog Владиславу Туйнову только предстояло дебютировать в боксе. Уроженец Орла начинал карьеру в кикбоксинге и даже провёл три поединка в главном промоушене данного вида Glory. Не добившись там успеха, атлет подался в кулачные бои, где одержал две победы при одной ничьей.

Соперника ему подобрали именитого. Джулиан Лэйн дважды выступал в претендентской серии UFC и даже провёл одно противостояние в Bellator. Однако он не бился в смешанных единоборствах с 2018-го и тоже сосредоточился на «кулачке».

Перед поединком гость выглядел абсолютно уверенным в себе. Он вышел на ринг с повязанным на плечах флагом США и всем видом показывал, что у соперника нет никаких шансов.

На деле же американец не показал ничего. Первый раунд полностью прошёл в разведке. Оппоненты не форсировали события, понимая, что каждый удар может стать последним, и вели себя достаточно аккуратно.

Зато второй не продолжался и минуты. Лэйн начал его активнее и сходу попытался донести до россиянина связку левый в лицо — правый в корпус. Однако тот грамотно закрылся блоком и ответил сокрушающим коротким левым точно в челюсть.

Нокаут вышел по-настоящему ярким. Джулиан зашатался и лишь потом рухнул на канвас. Туйнову даже не пришлось его добивать. Поверженный спортсмен попытался встать, но явно находился в прострации. Судья начал отсчёт, но вскоре показал, что бой продолжен не будет. Американец попытался проявить недовольство вердиктом арбитра, но с трудом стоял на ногах.

Месть за Шлеменко

Главный бой также получился ярким, однако один из спортсменов откровенно разочаровал. И речь не об Исмаилове, за которого было немного тревожно. Казалось, Илич будет владеть преимуществом не только благодаря качественной ударной технике, но и за счёт высокого роста. Предполагалось, что он должен легко удерживать Лысого хищника на дистанции.

Однако на деле Александр полностью провалил поединок. С первых минут он позволял россиянину подбираться к себе и наносить один точный удар за другим. Помочь сербу остановить визави по идее должен был джеб, но он не работал.

Правда, поначалу пассивность гостя принималась за тактический план. Он активно двигался на ногах, вынуждая имеющего серьёзные проблемы с функциональной готовностью соперника лезть вперёд и тратить силы в разменах.

Но по прошествии двух раундов стало очевидно — дело вовсе не в хитрости. Исмаилов продолжал идти вперёд, а Илич пятиться и пропускать. При этом он практически не тревожил оппонента. После финального гонга у того на лице не было ни одной сечки или синяка.

Зато приятно удивила форма Магомеда. Если в боях с Владимиром Минеевым у него «заканчивался бензин» к третьему раунду, то здесь он спокойно продержался 18 минут, действуя на достаточно высоких скоростях и неизменно оказывая давление.

Пожалуй, огорчить его могло лишь отсутствие нокаута. Несмотря на огромное количество выброшенных ударов, он так и не сумел завершить противостояние досрочно. Неплохой шанс сделать это у ветерана имелся во втором отрезке, когда Илич зашатался после попадания правой в челюсть, но успел прийти в себя. В концовке же серб откровенно терпел и лишь благодаря невероятному мужеству достоял до конца.

А у Магомеда остались силы на то, чтобы после объявления решения судей пообщаться со зрителями.

«Илич сильно бьёт. Его дальняя левая сильная. Я её прочувствовал, поверьте мне, просто не дал виду. Это я умею. Видели, как Вагаб Вагабов разбил мне бутылку об голову. Я же ничего не показал. Тут так же. У меня вопрос зрителям: вам понравилось? Да? Это для меня самое главное. Желаю вам всем быть победителями в своём деле. Спасибо за вашу поддержку», — подвёл итоги спортсмен.

Таким образом он одержал вторую победу по правилам бокса и заодно отомстил за Шлеменко. Правда, самого Шторма увиденное вряд ли обрадовало. Сам он неделю назад провёл куда менее впечатляющий бой с Клебером Соузой в рамках собственного промоушена и с трудом добился небесспорной ничьи.