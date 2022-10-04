Исмаилов: сначала размажу Илича, а потом накормлю хинкали
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«Что я буду делать с Иличем, угадай? Отбивную. Я жду тебя в ринге. Я тебя сломаю. Встретим тебя знатно, прямо будь здоров! А после накормлю хинкали, если не откажется. Сначала размажу его, потом успокою», — цитирует Исмаилова РЕН ТВ.
Поединок между сербом и россиянином состоится 7 октября на Pravda Boxing.
За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.
Ранее сообщалось, что Исмаилов поучаствовал в потасовке с Иличем.