Исмаилов: сначала размажу Илича, а потом накормлю хинкали

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с сербом Александром Иличем.

«Что я буду делать с Иличем, угадай? Отбивную. Я жду тебя в ринге. Я тебя сломаю. Встретим тебя знатно, прямо будь здоров! А после накормлю хинкали, если не откажется. Сначала размажу его, потом успокою», — цитирует Исмаилова РЕН ТВ.

Поединок между сербом и россиянином состоится 7 октября на Pravda Boxing.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилов поучаствовал в потасовке с Иличем.