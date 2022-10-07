«Хотели вытащить Сашу из бездны»: Бурчак — о возрождении Емельяненко, нокауте от Дацика и грядущем бое с Еркаевым

Успешное возвращение в клетку не было приоритетом для Александра Емельяненко в процессе реабилитации, заявил в интервью RT его менеджер Никита Бурчак. По его словам, куда важнее было вытащить бойца из тяжелейшего состояния, в котором он оказался. Бурчак объяснил, почему поединок с Вячеславом Дациком получился столь скоротечным, рассказал, как возникла идея свести бойца с основателем поп-ММА промоушена Arena Сергеем Еркаевым, и обозначил сроки возможного проведения схватки с Антонио Силвой.

— Выбор в качестве ближайшего соперника Александра Емельяненко главы поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева вызвал у многих болельщиков вопросы, поскольку он не является профессиональным бойцом. Чем обусловлена встреча с ним?

— Они специально сделали этот бой, чтобы привлечь к себе внимание: хотят, чтобы люди узнали как об их организации, так и о самом Еркаеве. Предложение поступило практически сразу после поражения от Вячеслава Дацика. Я так понимаю, Сергей, увидев быстрый нокаут, решил, что Александр находится не в лучшей форме и на сегодняшний день — не самый опасный оппонент, которого он легко пройдёт. Человек решил совместить приятное с полезным: пропиарить себя и Arena за счёт Емельяненко. Нам же было выгодно принять вызов, чтобы не делать затяжных пауз. Саша набрал отличные кондиции, а Дацик серьёзного урона его здоровью не нанёс.

— То есть он не получил даже сотрясения мозга?

— Да. Его тщательно обследовали врачи и не обнаружили никаких проблем. Пусть падение выглядело достаточно жёстко, всё оказалось не так страшно. Просто у человека на подбородке есть три специальные точки, нерва, попав в которые можно его моментально отключить. Вячеславу это удалось. Даже на замедленном повторе видно, как удачно он пробил точно в край подбородка. Это тяжёлый вес, и один удар здесь способен поставить точку за мгновение.

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— Насколько полезным для Емельяненко будет бой с Еркаевым со спортивной точки зрения? Если он возьмёт верх, поклонники воспримут это как должное, но поражение сочтут позором.

— Повторюсь, Александру просто необходимо провести поединок и показать, что он постепенно набирает скорость и остаётся в форме. Как раз таки давать ему сильного оппонента в данный момент — неправильно. Ведь, если Саша потерпит второе поражение подряд, станет ещё хуже. А тут у него будет отличная возможность подвигаться, продышаться. Победа же придаст уверенности и позитивного настроя на будущее. Плюс, Емельяненко, чтобы не сорваться, жизненно важно находиться в состоянии постоянной подготовки к боям. Нужно, чтобы у него не оставалось времени на отдых.

— Сейчас он продолжает ежедневные тренировки?

— Конечно. Александр как занимался, так и продолжает это делать, поддерживая рабочее состояние. Единственное, мы немного поменяли тактику под сильные стороны Еркаева.

— Чем любитель может удивить атлета такого уровня?

— Нокаутирующего удара у Сергея нет. Смотрели одно из его интервью, и там он сказал, что в последний раз выступал в 18 лет. Сейчас ему 30. Он регулярно посещает зал, но одно дело — бить по груше, а другое — проводить поединки. Поэтому сейчас мы с Сашей переключились на формат постоянных спаррингов. У Еркаева, судя по видео, неплохие удары ногами: хай-кик и лоу-кик способен исполнить на высоком уровне. Плюс, он будет делать акцент на обманные движения. Мы договорились о схватке по правилам ММА, но время пребывания в партере ограничат 20 секундами.

— Как сам Емельяненко отнёсся к выбору соперника? Всё же писали, что он может сойтись с Антонио Силвой.

— Встреча с Бигфутом и не планировалась так рано. Пока в очень большой теории она состоится в декабре, возможно, и позже. Саша, напротив, был рад лишний раз выйти в октагон. К тому же поединок пройдёт в стадионном формате на «ЦСКА Арене».

— Наверняка, Arena удалось привлечь вашего клиента в том числе благодаря солидному контракту. По информации СМИ, за противостояние с Дациком он получил 10 млн рублей. Сейчас речь идёт о сопоставимой сумме?

— Во-первых, за схватку с Дациком Александр заработал больше. Что касается боя с Еркаевым, мы не вправе разглашать составляющие договора. Превысит ли его вознаграждение 5 млн рублей? Да. Речь о стандартном гонораре для Емельяненко.

— До конца года он больше не встретится ни с кем, кроме президента Arena и, возможно, Силвы?

— Осталось не так много времени. Плюс, к Бигфуту потребуется конкретная подготовка. Скорее всего, мы снова поедем в Екатеринбург. С бразильцем просто нельзя подписывать контракт и на следующий день выходить в клетку. Исходим из поступающих предложений, но пока переговоры идут именно с Антонио. Возможно, в ближайшее время появится ещё один вариант, но это секрет.

— Насколько это интересно самому Силве?

— Всё-таки мы уже «прогревали» данное противостояние и даже устраивали им стердаун летом во время одного из мероприятий Hardcore. Думаю, выходит достаточно интригующая история с точки зрения мести за старшего брата Фёдора, уступившего латиноамериканцу (в феврале 2011 года. — RT). Короче говоря, её можно раскручивать вовсю. К тому же оба проиграли Дацику. Получится отличная нарезка для хайлайтов. Наконец, давайте не забывать, что Бигфут тоже находится не в идеальной форме и потерпел целую серию поражений нокаутами, в том числе от россиян.

— Не получат ли болельщики в таком случае встречу «сбитых лётчиков», пусть и обладающих громкими именами?

— Аудитория ещё просто не поняла, что Емельяненко сейчас в куда лучшей форме, чем перед поединком с Марсио Сантосом в прошлом году, не говоря уже о схватке с Артёмом Тарасовым. Да, он потерпел поражение от Дацика, но причиной стала грубая тактическая ошибка. Ему не надо было начинать рубиться с оппонентом. Но Саша почему-то решил, что перебьёт Вячеслава. В качестве примера можно вспомнить экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, которого Рыжий Тарзан тоже нокаутировал. Разве теперь его карьера пошла на спад?

— Емельяненко неоднократно повторял, что намерен взять реванш. Переговоры по нему ведутся?

— На данный момент нет. Во-первых, подобные бои так быстро не делаются. Во-вторых, ответный поединок будет стоить дороже, чем первый. Их борьбу можно сравнить с противостоянием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, вторую и третью части которого зрители ждали со всё возрастающим интересом. Сейчас Саше как раз важно доказать, что он не «сбитый лётчик». Вероятно, после двух-трёх побед появится смысл начинать обсуждать реванш. Но он априори выгоден всем сторонам.

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— Но ведь Дацик ещё в клетке дал согласие на его проведение.

— Объективно, ответить иначе он не мог. Нужно смотреть, как сложится его дальнейшая карьера. Глава Hardcore Анатолий Сульянов на пресс-конференции перед боем обещал, что победитель встретится с Исмаиловым, но не факт, что это произойдёт. Магомед сейчас движется в другом направлении и по правилам бокса сразится с Александром Иличем. Рыжий Тарзан же в отрыве от фамилии Емельяненко не настолько интересен публике. До поединка с Александром он проводил не самые любопытные схватки. Насколько знаю, ему предлагают разные варианты, но ничего особенного в них нет. Чемпион AMC Fight Night в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов его не почувствует. Реванш с Кавалари никому не нужен. По идее, Вячеслав должен был сойтись с Дмитрием Кудряшовым в финале Гран-при Pravda, но экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру. У него есть только одна реально интригующая афиша: Емельяненко — Дацик 2.

— Если вернуться к Александру, в каком моральном состоянии он пребывал после поражения? Была проведена огромная работа по восстановлению и набору формы, а закончилось всё нокаутом на 13-й секунде. После такого тяжело не опустить руки.

— Поскольку Саша — человек верующий, он воспринял произошедшее как данность. Он отнёсся к поражению как к данному сверху, решил, что оно ему необходимо, чтобы пересмотреть подход к оценке соперников и самого себя. Понятно, присутствовало расстройство, но ничего плохого в этом я не вижу. Спорт остаётся спортом. Сегодня ты проводишь бои, а завтра — нет. Всё же Александру не 25 лет, и карьера не будет длиться вечно. Поэтому нас с Емельяненко мотивировал вовсе не Дацик, а желание вытащить Сашу из бездны. И это удалось. Далее перед нами встала задача — занять Александра другими делами и параллельно вести бои, исходя из его формы. Не то, что существует жёсткое расписание, лишь бы он не запил. Тут как раз проблем нет. Александр сам всё объективно оценивает. К тому же теперь в его жизни появились новые цели, например, в плане покупок. У него скоро состоится свадьба. Зацикливаться на спорте никто не собирается.

— То есть сейчас у вас нет опасений, что произойдёт срыв?

— Я не могу отвечать за человека, поскольку случиться может всё что угодно. Но я нахожусь с ним достаточно давно, ещё с момента, когда в прошлом году он ездил на сборы в Карачаево-Черкесию после очередного тяжелейшего запоя. И могу сказать абсолютно чётко: Емельяненко находится в лучшем моральном состоянии за всё время, что я его знаю.

— Но ведь тогда Александр тоже заявлял, что завязал с алкоголем, активно проводил поединки и помирился с женой. В итоге он снова запил. Чем отличается нынешняя ситуация?

— Могу ответить на этот вопрос, поскольку находился с ним в Карачаево-Черкесии. На мой взгляд, тогда имел место не совсем правильный подход к восстановлению Саши. Он приехал на некую туристическую базу в горы и просто тренировался. Сейчас же в процессе принимали участие врачи-профессионалы и спортсмены-профессионалы, чётко расписавшие все шаги. И здесь речь не идёт об активном употреблении фармы. Мне кажется, никто и никогда не проводил такой объём аналитической работы по здоровью Емельяненко. Мы стартовали с глобальных анализов (МРТ, кровь и другие) и не то чтобы включали «химию», а, напротив, убирали даже обычные аминокислоты, активно употребляемые всеми бойцами.

На основании медицинского подхода определили, что следует исключить, а что добавить. Обратите внимание, как сильно Александр похудел. Также он стал уделять серьёзное внимание питанию. Все потрудились на славу. Особенно хочу отметить врача Антона Поддубного, который внёс большой вклад в восстановление Саши, Ивана Штыркова, академию RCC. Вот из-за этого действительно было обидно: проделали огромный объём работы, а показать ничего не успели.

— Что сейчас помогает Емельяненко не вернуться к употреблению алкоголя?

— Во-первых, с ним на связи постоянно находится врач, профессионально разбирающийся в этой проблеме. Он даёт некоторые медикаментозные советы, помогающие спортсмену побороть тягу и избежать срыва. Плюс, повторюсь, моральное состояние у него сейчас совершенно иное, чем раньше. По ходу подготовки к поединку с Дациком в Екатеринбурге Александра окружали правильные люди, рядом находилась жена. Теперь у него совсем другие цели в жизни. Наконец, очень важно, что он и после возвращения в клетку не остался в одиночестве, как произошло в прошлом году. Неудивительно, что тогда Саша вернулся к тому, с чего начинал. Сейчас же все продолжают ему помогать. Будем активно организовывать ему различные противостояния. Пока Емельяненко движется в правильном направлении.