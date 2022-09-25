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Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде боя Hardcore Boxing

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Вячеслав Дацик в начале первого раунда нокаутировал Александра Емельяненко в поединке в рамках турнира Hardcore Boxing.
Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде боя Hardcore Boxing
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился на восьмой секунде первого раунда.

Россиянин Дмитрий Кудряшов в соглавном поединке Hardcore Boxing проиграл соотечественнику Сослану Асбарову.

На счету 41-летнего Емельяненко две победы в двух поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Последний поединок Емельяненко состоялся в феврале 2022 года. В бою на голых кулаках российский спортсмен победил решением судей американца Джеффа Монсона.

Ранее сообщалось, что Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Дациком.

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