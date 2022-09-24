Александр Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проходила подготовка к поединку с Вячеславом Дациком.

«Я очень хорошо подготовился, прошёл бойцовскую школу. Работал с профессионалами, делал ОФП, уделил внимание выносливости и функционалу. Помогали мне как бойцы лёгкого веса, так и тяжёлого», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.

Последний поединок Емельяненко состоялся в феврале 2022 года. В бою на голых кулаках российский спортсмен победил решением судей американца Джеффа Монсона.

Поединок между Емельяненко и Дациком пройдёт 24 сентября.

Ранее Дацик высказался о форме Емельяненко в преддверии очного противостояния.