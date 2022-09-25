Сожжение Феникса: как Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд

Вячеслав Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в бою по правилам бокса под эгидой организации Hardcore. Поединок между ними продолжался всего 13 секунд. Рыжий Тарзан активно начал его и мощным левым боковым отправил соперника в нокаут. Потерпев поражение, спортсмен, недавно получивший от болельщиков прозвище Феникс, предложил оппоненту провести реванш.

Вне зависимости от исхода противостояния между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком обоих можно было признать победителями. И речь вовсе не о результате, а о преодолении себя. После 40 главные отрицательные персонажи от мира российских единоборств взялись за ум.

Рыжий Тарзан, отбывший в местах лишения свободы более десяти лет, женился, остепенился и воспитывает дочку. Сразу же в гору пошла и его спортивная карьера. Уроженец Ленинградской области регулярно проводит бои как по правилам бокса, так и на голых кулаках, привлекая всё больше внимания к своей персоне и получая хорошие гонорары.

В свою очередь Емельяненко, который ещё недавно, по собственному признанию, находился в запое, завязал с пагубными пристрастиями и всего за несколько месяцев набрал отличную форму, сбросив более 20 кг. Не случайно подписчики менее чем за неделю до поединка с Дациком дали ему прозвище Феникс.

Добиться же успеха для ветеранов было крайне важно по двум причинам. Во-первых, личные отношения. Это была отличная возможность в ринге поставить точку в затяжном конфликте, продолжавшемся 13 лет. Во-вторых, шанс получить новый толчок в карьере даже в достаточно солидном возрасте.

Глава организации Hardcore Анатолий Сульянов, под эгидой которой состоялось противостояние, заявил, что победитель с большой долей вероятности встретится с Магомедом Исмаиловым. Учитывая популярность дагестанца, такой бой может сулить и Дацику, и Емельяненко ещё больший гонорар, не говоря уже о возможности побить одного из сильнейших средневесов страны.

При этом в их поединке было непросто назвать фаворита. Сначала им однозначно считали Рыжего Тарзана, учитывая не лучшее состояние соперника. Однако, когда тот пришёл в себя, многие начали делать ставку уже на Александра, поскольку уровень его мастерства несравнимо выше. Дацику же скорее стоило надеяться на мощный удар в первом раунде, пока у него сохранялся запас сил. При этом он не сомневался в собственном успехе и обещал нокаутировать Емельяненко, а затем сыграть его головой в футбол. В любом случае было очевидно, что бой тяжеловесов, скорее всего, не продлится долго.

Однако мало кто мог представить, что он завершится настолько быстро. Александр выходил на ринг абсолютно уверенным в себе. Он прекрасно понимал, что если не пропустит жёсткий выстрел от оппонента на старте, то в дальнейшем будет иметь преимущество, в том числе в функциональной готовности. Но напор Дацика ещё нужно было пережить, что удавалось далеко не всем, например, экс-чемпион Glory Сауло Кавалари не выдержал с ним и раунда.

В итоге Емельяненко выступил ещё менее убедительно. Рыжий Тарзан, как и ожидалось, сразу бросился вперёд, выбрасывая фирменные «колхозки». Соперник пытался отвечать и идти в размен. Ему даже удалось выбросить точный удар правой в челюсть, впрочем, не нёсший в себе «динамита».

Ответ Вячеслава оказался куда страшнее. Его левый боковой пришёлся точно в цель. Правый вдогонку уже не понадобился, так как оппонент потерял равновесие. Не было никаких сомнений, что продолжить поединок он не сможет. Спортсмен упал лицом на настил и даже не пытался подняться, пока ему на помощь не пришёл выполнявший роль секунданта Иван Штырков. Судья остановил противостояние на 13-й секунде.

Феникс, казалось, не сразу пришёл в себя и понял, что произошло. А Рыжий Тарзан, к его чести, вёл себя максимально спокойно и даже не праздновал победу, ограничившись принятием поздравлений от супруги.

Также по теме «Выйду и отправлю его спать»: чем запомнилась пресс-конференция перед боем Дацика и Емельяненко Александр Емельяненко во время пресс-конференции перед боем с Вячеславом Дациком заявил, что соперник не несёт для него ни малейшей...

К счастью, Емельяненко обошёлся без серьёзных травм и тоже сумел сказать пару тёплых слов в адрес соперника. Они пожали друг другу руку и обнялись. Похоже, о былой вражде теперь можно забыть. Но, разумеется, Александр не смог принять поражение и сразу же предложил оппоненту провести ещё одну встречу.

«Что-то я зазевался. Не знаю сам, что пошло не так. Дацик, давай организуем реванш. Дай сразу ответ зрителям. Имела ли место с моей стороны недооценка? Следующий бой всё покажет. Буду смотреть, анализировать и работать с тренерами. Сам не ожидал такого. Дацик, готовься к реваншу. Я обещаю, что исправлюсь и реабилитируюсь», — заявил Феникс в ринге.

Вячеслав отказываться не стал, но Сульянов прямо заявил, что не ожидал настолько слабого выступления.

«Обсудим реванш с Дациком и твою карьеру в ММА. Но на 13-й секунде спортсмен твоего уровня, на мой взгляд, проигрывать не должен, даже если это супертяжёлый вес. Мы все искренне верим в тебя и рады тому, какую форму ты набрал за четыре месяца. Возвращай кондиции, и мы тебя ждём», — отметил менеджер.

В свою очередь Рыжий Тарзан упрекнул оппонента в неправильной подготовке. По его мнению, тому следовало больше работать с классными спарринг-партнёрами, а не ограничиваться ударами по лапам.

«За 13 лет многое накопилось, поэтому пришлось так быстро всё выплеснуть. Прошу прощения, шоу не получилось. Но здесь было не до шоу. Нужно было решать вопросы. Я хотел потянуть время до второго раунда, поиздеваться над Емельяненко и потом рубануть его. Но вышел, и столько накипело, что взорвался сразу», — подвёл итоги спортсмен.

Дополнительным приятным бонусом к и без того немалому гонорару стал миллион рублей, который Вячеслав получит лично от Сульянова. Дело в том, что глава Hardcore в преддверии боя поспорил с ним на победу Емельяненко. Функционер заверил, что не забыл о договорённости и выплатит триумфатору всю сумму.

В ближайшем будущем Дацик может заработать куда большие деньги. Чего стоит одно противостояние с Исмаиловым, если его удастся организовать. И после такого нокаута Рыжий Тарзан вправе сам выдвигать условия. Для Емельяненко же главное не забросить спорт, как это регулярно происходило с ним в прошлом, и не начать снова злоупотреблять алкоголем.