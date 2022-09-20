«Выйду и отправлю его спать»: чем запомнилась пресс-конференция перед боем Дацика и Емельяненко

Александр Емельяненко во время пресс-конференции перед боем с Вячеславом Дациком заявил, что соперник не несёт для него ни малейшей опасности, поскольку подошёл к противостоянию с ним абсолютно неготовым. В свою очередь, Рыжий Тарзан пообещал нокаутировать оппонента, а глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов сообщил, что соперником победителя с большой долей вероятности станет Магомед Исмаилов.

Грядущий бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком можно смело назвать одним из самых долгожданных в истории российских единоборств. Достаточно сказать, что спортсмены 13 лет обменивались взаимными оскорблениями, пока организовать их противостояние в 2022-м не удалось промоушену Hardcore Boxing.

Менее чем за неделю до поединка состоялась пресс-конференция с участием обоих атлетов. Но и её в итоге пришлось подождать. Мероприятие стартовало на два часа позже запланированного. Задержка оказалась связана в том числе с ложным сообщением о взрывном устройстве в здании. Всех присутствующих на время вывели из зала, пока внутри работали кинологи.

Бойцы к тому моменту уже прибыли на место. Дацик вместе с женой приехал заранее, а Емельяненко — чуть позже. Любопытно было посмотреть на их встречу, однако бойцы старались избегать друг друга и не пересекаться до начала мероприятия.

При этом говорить о какой-то ненависти между ними, как это было в случае Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, не приходилось. В ожидании начала пресс-конференции они спокойно сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга. Вячеслав о чём-то беседовал с экс-чемпионом мира по боксу Дмитрием Кудряшовым, с которым должен был встретиться в финале Гран-при Pravda, а Александр во что-то играл в смартфоне и перешучивался с соседями.

Во время самой беседы с журналистами оба также выглядели достаточно расслабленно, хотя изо всех сил пытались по мере возможности изображать взаимную неприязнь. Активнее и раскованнее вёл себя всё же Емельяненко. Он живо реагировал на вопросы и своевременно парировал выпады оппонента. Несколько раз он даже посоветовал ему поработать над дикцией и научиться говорить.

Глядя на это, даже не верилось, что ещё несколько месяцев назад тяжеловес сам с трудом не только складывал слова в предложения, но даже ходил. Надевший классический костюм Александр действительно выглядел на порядок лучше: заметно похудел, много смеялся и активно общался с присутствующими.

Порадовался произошедшим метаморфозам и глава Hardcore Анатолий Сульянов, подчеркнувший, что проведению поединка ничто не угрожает.

«Опасений нет никаких. Под угрозой срыва бой не находился ни разу. Если только Дацик не передумает проиграть мне миллион и не откажется драться. А в Емельяненко я полностью уверен. 13 лет ожидания не позволит никому сделать шаг в сторону с этого пути, и мы увидим самый бескомпромиссный поединок», — заверил функционер.

Более того, он сделал своеобразный подарок журналистам, сообщив сенсационную новость: с победителем противостояния с большой долей вероятности встретится Магомед Исмаилов. По словам Сульянова, переговоры с ним находятся в финальной стадии. Он даже назвал дату проведения боя — декабрь 2022-го. Руководителю организации тут же напомнили, что в этом месяце Лысый Хищник будет биться с Александром Шлеменко. Менеджер ответил, что в таком случае событие можно будет перенести на февраль.

Сыпали инсайдами и сами спортсмены. Например, Дацик на вопрос о гонораре заявил, что он превышает 10 млн рублей. В свою очередь, Емельяненко пошутил, что дерётся за идею. Это вызвало дружный смех всех присутствующих в зале.

Но, разумеется, большую часть мероприятия бойцы обменивались взаимными оскорблениями. Так, оба остались не в восторге от физической формы друг друга. По мнению Александра, его оппонент в последнее время серьёзно сдал.

«Я рад, что дождался боя, что ожидания оправдались. Я выйду и побью Дацика. Понаблюдал за твоей подготовкой. Раньше ты был лучше. Будешь лежать на ринге как пятиконечная звезда. Его работа оставляет желать лучшего. У меня в каждой команде свои люди. Если я ничего не говорю, это не значит, что ничего не знаю. Иногда хочется что-то сообщить, но менеджер тормозит. С годами я становлюсь мудрее. Поэтому у него вообще нет шансов», — заверил Емельяненко.

Дацик тут же заметил, что соперник не провёл ни одного спарринга, в то время как он тренировался с лучшими боксёрами. Рыжий Тарзан особенно отметил хорошо отработанный удар в печень и пообещал продемонстрировать его на ринге.

«За 13 лет за твои слова накопились проценты, и я выплачу всё сполна. Жди, осталось чуть-чуть. А какая у него форма? Ни одного спарринга. Я боксировал с лучшими. Лапы стоят и не двигаются, а я буду отвечать», — заявил Вячеслав.

Впрочем, Емельяненко всем видом давал понять, что оппонент не представляет для него опасности. А грядущий поединок он назвал очередной тренировкой.

«Функционала нет, выносливости тоже. А в среднегорье ехать уже поздно. Это абсолютно неправильная подготовка. Сначала я думал затянуть бой, показать, что победа не случайная. Но теперь планы строить не хочу, как будут развиваться события, так и буду бить его», — отметил Александр.

Что касается исхода боя, в этом мнения соперников разошлись. Емельяненко заявил, что не собирается во что бы то ни стало выигрывать нокаутом. По его словам, подобное желание часто становится проблемой для молодых бойцов, которые заранее перегорают психологически и терпят поражения.

«Надо выполнять то, что делал в тренировочном процессе. Просмотрел поединки, узнал сильные и слабые стороны. Теперь выйду и отправлю его спать», — объяснил спортсмен.

Рыжий Тарзан воспринимал происходящее беззлобно и лишь посмеивался в ответ. Он напомнил, что поставить оппоненту синяк в прошлом году умудрился даже блогер Артём Тарасов, и пообещал не только завершить встречу досрочно, но «оторвать голову» сопернику.

«Никакого решения судей быть не может. При любом решении тебя обкрадут, поэтому всегда надо брать верх нокаутом. С учётом наших личных разборок может быть только досрочный конец. И Саша окажется в нокауте. Оторву ему голову и сыграю в футбол. Хорошая русская игра. А там зададите вопросы Сане, чего ему не хватило», — сказал Вячеслав.

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Разумеется, не обошлось без воспоминаний о затяжном конфликте. И, пожалуй, именно на этой теме Дацику единственный раз удалось вывести противника из себя. Он попросил его объяснить, зачем тот забил воровские татуировки звёзд тучами. Емельяненко моментально вспылил и пригрозил рассказать об оппоненте некие неприятные вещи.

«Ты лучше отвечай за себя. То, что я не говорю о тебе, не значит, что ничего не знаю. Может всплыть информация. Я долго прожил в Санкт-Петербурге, и там осталось много друзей и людей из его окружения», — отметил Емельяненко.

Отвечая на претензии Рыжего Тарзана, он также заверил, что никогда не менял своих жизненных принципов и из всех ситуаций выходил достойно.

Имели место и упрёки в сторону Александра в алкогольной зависимости. Так, Дацик в шутку предложил в отсутствие пояса вручить ему баранью ножку, а сопернику — бутылку крепкого пива. «Я знаю, что ты пивной алкоголик, сколько ты употребляешь и в каких барах. Знаю, что, когда у тебя заканчиваются деньги, ты ходишь и собираешь бутылки по помойкам», — заявил спортсмен.

Не обошлось без обсуждения возможных будущих соперников Емельяненко, если он решит и дальше драться в Hardcore. Сульянов признался, что был бы рад организовать для Александра противостояние по правилам ММА с обидчиком его старшего брата Антонио Сильвой. Однако россиянину этот поединок, похоже, не слишком интересен, поскольку бразилец в последнее время регулярно терпит поражения и явно находится не в лучшем состоянии.

«К этому вопросу надо подойти внимательно. Сильва — на спаде. У него много проигрышей. Нужно, чтобы был достойный конкурентный бой. Я хочу драться с лучшими», — подчеркнул Александр.

Закончилось же всё традиционной битвой взглядов. И она также прошла предельно корректно. Единственное, Александр похлопал соперника по животу, а затем несильно ударил его по плечу.

«Думал, комар укусил», — отреагировал Дацик.

Остаётся надеяться, что 24 сентября бойцы продемонстрируют настоящую рубку, и она не разочарует болельщиков.