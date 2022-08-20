«Если Александр не подготовится, будет нокаутирован»: Гаджиев о форме Емельяненко, мощи Дацика и гонорарах бойцов

В поединке с Александром Емельяненко фаворитом является Вячеслав Дацик. Об этом в интервью RT заявил глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев. По его мнению, Рыжий Тарзан сделает ставку на нокаутирующую мощь и постарается быстро завершить бой. Также промоутер объяснил, почему начинает верить в его соперника, предположил, какие гонорары получат спортсмены, и назвал их противостояние не менее важным, чем схватка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

— Многие считают, что противостояние Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика не имеет ничего общего со спортом. Вызывает ли оно у вас интерес?

— Я бы не сказал, что оно никак не связано со спортом. Скорее, так можно будет говорить, если Емельяненко не подготовится к поединку должным образом. Тогда мы увидим «вспышку». В этом случае Дацик очевидно нокаутирует соперника. Но если Саша наберёт нормальную форму, нас ждёт интригующий бой. Судя по соцсетям, он реально тренируется и работает. Главное, чтобы это соответствовало действительности.

— У вас не было желания провести данный поединок в АMC Fight Nights?

— Мне кажется, это не совсем наш жанр. Всё-таки мы ведём речь не о бое по правилам ММА. Его можно было сделать в каком угодно виде, но не в рамках смешанных единоборств. Денежное ли это событие? Безусловно! Есть крутые боксёрские поединки, которые я бы хотел организовать, но это не формат АMC Fight Nights. Поэтому всерьёз не задумывался о том, чтобы делать предложение Емельяненко и Дацику. Но поединок Александра, находящегося в хорошей форме, с каким-нибудь бойцом в смешанных единоборствах я бы провёл с удовольствием. То же самое касается Вячеслава, который в последнее время начал что-то из себя представлять в спортивном плане.

— Возникает ощущение, что их противостояние привлекает к себе не меньше внимания, чем, например, встреча Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. Насколько это нормально?

— Это немного разные жанры, хотя сходства много. Для широкого зрителя и тот, и другой бои достаточно интересны. Все эти атлеты регулярно попадают на первые полосы отечественных СМИ. В поединке Исмаилова и Шлеменко, безусловно, спорта больше, зато Емельяненко и Дацик «крупнее». Но я бы не стал их сравнивать. Кому что больше нравится…

— Свидетельствует ли это о том, что болельщикам важнее хайп?

— Так было всегда. Просто раньше кто-то этого не понимал. Некоторые до сих пор не осознают, что обычному зрителю больше требуется развлечение, нежели собственно спорт. А если мы видим шоу с элементами спорта, это вдвойне интересно. И у меня нет никакого предвзятого отношения к таким поединкам. Я понимаю, если бы Емельяненко еле ходил, как в конце мая. Или можно вспомнить, как в прошлом году его выводили из тяжелейшего запоя. Саша пил, пока за него не взялся Азамат Бостанов (бывший менеджер атлета — RT). На тот момент я бы согласился, что интриги в его противостоянии с Дациком нет. Сейчас ситуация иная.

— После боя Вячеслава с Сауло Кавалари в апреле текущего года вы предположили, что россиянин получил за него 2 млн рублей. Как думаете, сколько ему и Емельяненко предложили за сентябрьскую встречу?

— Не люблю считать чужие деньги, но, глядя на всё происходящее, считаю, ребята заработают по 10 млн рублей. Это хороший гонорар по меркам отечественных единоборств. Слышал про космические 15-20-30 млн. Я лично платил по 15 млн, но Владимиру Минееву и Магомеду Исмаилову. На мой взгляд, ничего сопоставимого с их схваткой в России в ММА давно не проводили. Что касается Дацика и Емельяненко, индустрия работает следующим образом. Промоутер придумывает поединок, а потом находит партнёров, готовых его профинансировать. Если они видят в этом коммерческий смысл, почему бы не заплатить? Раз организаторы нашли крупного спонсора, можно дать и больше 10 млн. Надо понимать, Вячеслав и Александр — возрастные спортсмены, им нужны деньги.

— Вы неоднократно говорили, что не стали бы организовывать бой Емельяненко, поскольку он в любой момент может его сорвать. Неужели такое возможно и сейчас?

— К сожалению, тут никогда не угадаешь. На данный момент, судя по активным тренировкам Саши и перемещениям по стране, есть ощущение, что он всё-таки хочет выйти на ринг и старается держать себя в руках. Плюс мы регулярно видим рядом его жену, что тоже является очень хорошим знаком. Если Александру это нужно, он точно в состоянии не только принять участие в противостоянии, но и неплохо себя проявить.

— Он находится в приемлемой форме?

— Во всяком случае он уже сейчас производит впечатление человека, который готов драться. Далёк ли он от оптимальных кондиций? Безусловно. Чтобы набрать их, требуется ещё три-четыре месяца упорных занятий. Но Емельяненко способен реально бросить вызов оппоненту, и это не будет абсолютно провальная история. Я начинаю в него верить.

— По-вашему, принимая участие в бое, он до сих пор рискует жизнью?

— С того момента, как он появился на одном из интервью в ужасающем состоянии, прошло три месяца, а это немалый срок. Если Саша придерживался режима, то всё должно быть хорошо. За 90 дней можно даже переродиться.

— То есть его уже можно считать фаворитом?

— Нет. Оба в состоянии сильно ударить. Саша в принципе не растерял свои бойцовские навыки, хотя с координацией у него есть очевидные проблемы. Однако если говорить про общее количество поединков и определённую тренированность, перевес на стороне Дацика. Причём все свои последние противостояния он провёл в эффектной манере, хотя и уступил нокаутом Исламу Каримову. Он готов к боям и физически, и эмоционально лучше, чем соперник. У Емельяненко более разнообразный технический потенциал, но применять его в полном объёме он не в состоянии. Но, повторюсь, если несколько месяцев назад я вообще не ставил на Александра, то сейчас убеждён: поединок получится интригующим.

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— Шанс Вячеслава заключается исключительно в активности на первых минутах?

— Конечно, на его стороне нокаутирующая мощь. Емельяненко тоже умеет бить. Плюс, поединок с Каримовым продемонстрировал: Рыжего Тарзана вполне можно отправить в нокдаун. Это факт.

— Вы говорите о том, что Дацик часто выходит в «клетку», но с тем же Исламом у него не хватило сил даже на один раунд.

— Как только он сталкивается с серьёзным сопротивлением и понимает, что соперник не боится, ему становится тяжело. Вячеслав — всё же возрастной спортсмен, ему уже 42 года. Думаю, он не очень хорошо готов функционально. Это видно.

— Но ведь он же регулярно тренируется и дерётся в отличие от Емельяненко.

— Во-первых, не забывайте про возраст. Во-вторых, какую-то форму он набрал, но для большего необходима принципиально иная работа. Для этого недостаточно просто побоксировать в зале. Требуется регулярно бегать кроссы, заниматься полноценной функциональной подготовкой, ездить на сборы в горы. Это немного другие занятия и уровень стресса для организма. А Слава плюс-минус находится в зоне комфорта, проводя короткие поединки, в которых демонстрирует свою ударную мощь, как было с Кавалари. Он выигрывает, иногда уступает, но не хочет прыгать выше головы.

— Если Емельяненко «выживет» в первую минуту и не пропустит фирменную «колхозку» от визави, преимущество перейдёт на его сторону?

— Уверен, Вячеслав рассчитывает именно на то, что всё закончится досрочно. И вероятность того, что его удары будут долетать до соперника, довольно высокая. Вопрос в том, готов ли Саша отвечать и контратаковать. Если да, Славе тоже придётся непросто. Как раз-таки противостояние с Каримовым это наглядно продемонстрировало.

— Какие впечатления у вас оставил поединок Рыжего Тарзана с Джеффом Монсоном в начале августа? Со стороны показалось, что он носил характер выставочного.

— Действительно, получилась такая дружеская схватка. По ней точно судить ни о чём нельзя, зато по противостояниям с Каримовым и Кавалари — вполне. Бой с последним показал, что Дацик опасен, когда бьёт и попадает. Неслучайно бывший чемпион Glory улетел в нокаут спустя полторы минуты после стартового ринга. С американцем же он просто поработал комфортно, не напрягаясь.

— Если брать эмоциональную сторону сентябрьского боя, не кажется ли вам, что агрессии по отношению друг к другу у соперников поубавилось? Раньше возникало ощущение, что они ненавидят друг друга.

— Никогда не замечал её в их личных взаимоотношениях. Про другие пары так можно сказать, но не про Александра и Вячеслава. Войны между ними абсолютно точно нет. Да, много лет назад произошёл конфликт, стороны сказали много лишнего, но не превратились в антагонистов.

— Емельяненко бросил вызов Шлеменко по правилам бокса. В поединке со спортсменом такого уровня у него имеются шансы в нынешнем состоянии?

— Я в это не верю. Скорее речь идёт о некой попытке создать хайп вокруг грядущего противостояния и привлечь внимание к собственной персоне. В принципе это хорошая история для обсуждения.

— Как и тема с возможным подписанием Дацика в лигу Хабиба Нурмагомедова Eagle FC?

— Не знаю. Откровенно говоря, это тоже пока видится как крайне малореальное событие. Скорее всего, Слава продолжит выступать в поп-ММА и по правилам бокса. Как я уже говорил, ему такой формат вполне комфортен. Человек просто хочет зарабатывать деньги.