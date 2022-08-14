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Дацик высказался после поражения техническим нокаутом от Каримова

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Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал своё поражение техническим нокаутом от Ислама Каримова в поединке по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing.
Дацик высказался после поражения техническим нокаутом от Каримова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Друзья, кто за меня болел, ну извините, что так получилось. Тем более кто на меня поставил. Будем тренироваться. Ну а все хейтеры, кто там меня троллит, можете порадоваться и писать побольше гневных дифирамбов, ведь это только добавит желания тренироваться, набирать форму и быть лучше», — заявил Дацик в соцсетях.

Рефери пришлось остановить бой в начале второго раунда и присудить Каримову победу техническим нокаутом. На счету Дацика пять побед и два поражения в поединках по правилам бокса.

6 августа россиянин победил ветерана ММА Джеффа Монсона единогласным решением судей.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность принять участие в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship.

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